Dalibor Martínek: Průměrná penze je přes 20 tisíc korun. Je to dobrá zpráva? Spíš úpadek české společnosti

Máme tady nejlepší zprávu letošního léta. A není o tom, že bude celý červenec teplo, voda na koupalištích bez sinic. Nejlepší zprávu přináší nejlidovější ministr ze všech, Marian Jurečka. Průměrný starobní důchod by se mohl v lednu příštího roku dostat na 20 700 korun, oznámil slavnostně na tiskové konferenci.

No, to je skvělé. Škoda, že řada penzistů, právě se vztekajících v Chorvatsku nad zdražením obědů v tamních restauracích, tuto úchvatnou novinku nezachytí.

Tato nejskvělejší zpráva má však, bohužel, i své stinné stránky. A teď je to o úhlu pohledu. Pro penzisty je nemilé, že vláda se rozhodla změnit valorizační vzorec a silou své koalice toto snížení tlačí sněmovnou. Má platit od příštího roku. Možná proto se teď Jurečka veřejnosti lísá se svou „pozitivní“ zprávou. Která však pro mnohé může být spíš vlastně negativní.

Podle některých politických zlatokopů jde o okrádání penzistů. Opozici, která se vozí po negativních náladách důchodců a těží z ní svá procenta, teď nechám stranou.

Brblání nad výší penze. To je český národní sport

Výše penzí, jejichž růst nyní trošku zpomalí, a proto Jurečka říká, jak zrychlí, aby své voliče uklidnil, není ve výsledku pro penzisty vůbec špatnou zprávou. Je to spíš špatná zpráva pro české veřejné finance. A vlastně vůbec pro Čechy, kteří z penzí udělali své nové náboženství. Už nevěříme v Krista, v posmrtné vzkříšení a věčný život. Věříme, že když tak nějak přetrpíme produktivní část svého života, dosáhneme nirvány penzí.

Kdo nám je bude platit je nám celkem ukradené. Solidarita či sounáležitost jednoho s druhým se v tomto národě někam vytratila. Co by se starý člověk zajímal o to, kdo přispívá na jeho život. Je to přece stát, a tečka.

Je to, a teď bych to chtěl napsat nějak kulantně, ale nic lepšího mě nenapadá, je to zvrácené myšlení. Lidé přece nemají přemýšlet o své penzi. Mají žít život. A přitom také trošku myslet na zadní kolečka. Třeba si pořídit dům na hypotéku, investovat. A ve stáří užívat plody své aktivity. A ne čekat, až už nebudou muset pracovat, odcházet do předčasného důchodu, což je další české specifikum, a potom brblat na výši penzí.

Třiatřicet let žijeme ve svobodném světě, kde každý může studovat a potom pracovat, jak dokáže. Na co tedy přežívá relikt státních penzí? Ano, měla by existovat jednoduchá a přehledná záchranná sociální síť. Aby lidé bez nadání nebo kterým se v životě prostě nedařilo, nekončili s krabicovým vínem v pravici na náměstích velkých měst. Ale takováto sociální síť by neměla být cílem našich životů.

A ještě jinak řečeno. Průměrná minimální mzda je nyní 17 300 korun. To je plat pro lidi v nejhorších povoláních, u výrobních pásů, s krumpáčem na žhavých ulicích. To je ovšem důchodcům patrně jedno. A také mnoha politikům. Průměrná mzda je nyní v Česku asi 41 tisíc korun. Penzisté si přijdou na polovinu této částky. A to bez daní, takže ještě na víc. Kolik to bude stát státní rozpočet? To evidentně penzisty nezajímá. Takže pro pořádek, je to už přes šest set miliard korun ročně, třetinu ročních výdajů státu.

Penzistů je v Česku 2,8 milionu. To je víc než čtvrtina populace. A potom tady máme ještě další dva miliony mladých, dětí, které ještě nepracují. A které musí živit jejich rodiče. Kdo tedy má táhnout výdaje na staré? Proč už to nedělají oni sami? Peníze na to často mají.

Nejhorší na celém penzijním systému není neustále vzrůstají schodek veřejných výdajů. Nejhorší je, že si jako Češi pořád myslíme, že neustálé udržování socialistického systému státních penzí je nejlepší výdobytek civilizace. Takže pozor. Někdo v této společnosti si dovolí myslet si, že je to špatně.