Lukáš Kovanda: Vláda opět rozhazuje. Po důchodcích se zaměří na jejich vnuky

Až jeden milion korun mohou dostat žadatelé na opravu staršího domu. Počítá s tím nový dotační program „Oprav dům po babičce“, který spustí ministerstvo životního prostřední od září. „Je to jen další rozhazování veřejných peněz, tentokrát o dvě generace mladší cílovce – místo důchodců jejich vnukům,“ komentuje program hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Reklama

Ministerstvo životního prostředí spustí od září dotační program „Oprav dům po babičce“. Všichni ekonomicky aktivní občané budou v jeho rámci moci získat až milion korun na opravu staršího domu. To, že vláda tento dotační program vyhlašuje právě nyní, je nešťastné. Na jednu stranu vyzývá veřejnost k „utažení opasků“, na stranu druhou hodlá vydat peníze daňových poplatníků na evidentně zbytné věci.

S trochou nadsázky lze říci, že peníze, které stát letos vzal důchodcům snížením mimořádné valorizace penzí, rozdá jejich vnukům a vnučkám – na rekonstrukce domů.

Těžko nyní obstojí teze, že české veřejné finance jsou v rozvratu. Pokud by tomu tak bylo, stát by neměl zavádět další programy zbytných výdajů. Symbolika takového kroku je totiž neblahá. Stát nevysílá signál, že na sobě šetří a že omezuje dotace. Přitom omezení dotací má představovat zhruba dvě třetiny takzvaného ozdravného balíčku. Proč stát v jeho rámci lidem a firmám zvyšuje hned několik druhů daní, zatímco o škrtání dotací hovoří spíše jen mlhavě, a dokonce – jak vidno – zavádí nové?

Dotace na rekonstrukci domu navíc znamenají přesun celospolečenského bohatství od chudých k bohatším, protože ti opravdu chudí žádné domy nevlastní. Zato ale platí daně, které pak směřuje na dotace. Třeba platí DPH z potravin nebo z elektřiny.

Jurečka: Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o dalších 400 korun Politika Průměrná penze se od letošního června přehoupla přes hranici 20 tisíc. Od ledna příštího roku by mohla růst o dalších 400 korun na 20 700 korun. Uvedl to ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zvednout by se podle něj měla jen základní část penze, která je pro všechny stejná. Přesné údaje budou po 4. září. ČTK Přečíst článek

Stavebko přežívá. Samo o sobě ale lidi už moc nezajímá Money Budoucnost úvěrů ze stavebního spoření je v kombinaci s dotací od státu například v programu Nová zelená úsporám. Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) za tímto účelem v červnu uzavřela memorandum o spolupráci při zlepšování energetické úspornosti domácností s ministerstvy financí a životního prostředí. ČTK Přečíst článek