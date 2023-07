Dalibor Martínek: Než vláda po osekání důchodů sbalí kufry, měla by ještě osekat stát

Osekání valorizace důchodů je nejvýraznějším počinem vlády za víc než rok a půl vládnutí. Dosud žádná vláda si nedovolila sáhnout na důchodce, naopak. Zvláště socialisté a šéf ANO Andrej Babiš by se na hlavu postavili, aby si je koupili.

Reklama

Pro veřejné finance je úprava valorizačního vzorce přínosem. Již nyní jde na penze šest set miliard korun ročně. Tohle číslo dál poroste, stejně jako dál, jen o něco pomaleji, porostou důchody, stejně jako poroste počet důchodců. I starší generace by mohla pochopit, že když se stát nyní rok co rok zadlužuje třemi sty miliardami korun, je třeba hledat úspory. Tady už slyším ty stálé hlasy potrefených hus: Proč se máme uskromňovat právě my, bezmocní a staří?

Důchody porostou pomaleji, rozhodla sněmovna Politika Pravidla předčasných důchodů budou zřejmě přísnější a řádné lednové valorizace penzí čeká zpomalení. Nynější mimořádné valorizace, které nastávají při vyšším růstu cen, má nahradit dočasný přídavek. Změny přinese možná už od září vládní novela, kterou dnes schválila sněmovna hlasy koaličních poslanců. ČTK Přečíst článek

Z mnoha důvodů. Jednak, veřejné výdaje jsou výdaje každého z nás. Tedy i důchodců. I penzisté jezdí po dálnicích a požívají zdravotní péči. Nejvíc péče. Stejně jako se zvýší firemní daně nebo živnostníkům odvody, tak se mají podílet i penzisté. Penzisté nejsou žádná chráněná zvěř v oboře, jsou součástí společnosti. A ta teď musí šetřit.

Tahle země není ani pro „mladý“

Ostatně, kromě toho, že penze jsou největší položkou veřejných výdajů, jsou také nejrychleji rostoucí částí. Rodičům od dětí, když byla inflace nejvýše, spíš hrozil u firem vyhazov v rámci úspor než kompenzace zvýšených výdajů. Důchodci jsou díky štědrosti minulé vlády vítězi inflační epizody. Možná si zvykli na dárky v případě mimořádných valorizací, bude dobře, když si zase odvyknou.

Dalibor Martínek: Důchodci, přestaňte vydírat stát. Buďte solidární se svými vnoučaty Názory Lidí, kteří v Česku pobírají nějakou státní důchodovou dávku, je 3,4 milionu. A to včetně víc než 400 tisíc invalidních důchodců. Lidí, kteří pracují a přispívají na důchody, je 5,3 milionu. To jsou statistická data. Průměrný důchod nyní činí 20 216 korun. Což je zhruba na úrovni 48 procent průměrné mzdy v Česku. Pro lidi, kteří nepracují. A kteří by měli mít po svém produktivním věku na účtu úspory, měli by podle očekávání vlastnit dům. Někteří i jachtu. Dalibor Martínek Přečíst článek

A za další. Penzisté měli přes třicet let čas se dobře zařídit na stáří. Ostatně, statisíce lidí se zajistily hypotékou a jsou vlastníky pěkné nemovitosti či bytu. Ve vlastním bydlí téměř osmdesát procent Čechů. Nezdá se, že by vlastník nemovitosti byl nějakým nezajištěným chudákem. To mladí se nyní musejí snažit, bydlet v nájmech a dělat kariéry. Aby se ve stáří nemuseli spoléhat na stát. Dostávají nějakou veřejnou podporu? Nedostávají. A je to dobře. Jen ať se snaží. Staří se také mohli snažit, a ne na stará kolena natahovat ruku.

Samozřejmě to nedělají všichni. Ale opozice nyní bude dva roky vytvářet atmosféru okradených stařenek a staříků, kteří nemají na chleba. V takové situaci nejsme. Průměrná penze je už dvacet tisíc korun, minimální mzda 17300 korun. A lidé, kteří takovou mzdu berou, bydlí spíš na ubytovnách než ve vlastním domě.

Fialův odkaz Česku

Dá se však pochopit výtka, že nejméně šetří právě veřejný sektor, kde platy rostou rychleji než v soukromém sektoru, který však ten veřejný živí. A je pravdou, že pro vládu je mnohem jednodušší jednou novelou sáhnout na růst dvou a půl milionu důchodců, než aby složitě vysekávala jednotlivé položky veřejných výdajů, a to proti neustálému tuhému odporu. Tady má každá vláda, i tato, nedodělaný úkol.

Faktem také je, že penzisté se snížení valorizačního vzorce nemohou bránit. Vlastně mohou, až u voleb. A je zřejmé, že to Fialovi sečtou, za hlasitého hýkání opozice. Ale až Fiala skončí, může si říct, že kromě podpory Ukrajině udělal ještě jednu dobrou věc pro vlast. Našel odvahu - nebo už to byla nutnost? - a jako první sáhl do předimenzovaného a nefunkčního penzijního systému. Sice jenom drobně, ale přece. Ta těžší práce čeká na některého z jeho nástupců. Najde někdo odvahu systém zcela překopat?