Dlouhodobé investiční strategie umělá inteligence „nevymyslí“, říká Jan Hlavsa z Fondee

Umělá inteligence (AI) mění finanční svět. Ochotní virtuální bankovní asistenti, ať už se jmenují George, Kate či jinak, už asi nikoho nepřekvapí. Možnosti využití AI ve světě peněz jsou ale mnohem širší. Na podobném principu jako nyní všude propíraná ChatGPT má totiž fungovat i program přední americké investiční banky JPMorgan Chase ale i dalších investičních obrů, jako jsou Goldman Sachs nebo Morgan Stanley. Brzy by tak AI mohla analyzovat a vybírat cenné papíry na míru potřebám klientů investiček. Mají se po bankéřích bát o svůj "job" i investiční poradci? Nad tím se ve svém komentáři zamýšlí zakladatel investiční platformy Fondee Jan Hlavsa.

ChatGPT a další nástroje na bázi umělé inteligence (AI) sice mohou v investování představovat výhodnou pomůcku, nicméně mají své limity a člověka nikdy plně nenahradí. ChatGPT má potenciál signifikantně zefektivnit práci, může být užitečný například při vyhledávání nebo agregaci informací ohledně konkrétního cenného papíru. Rozhodně bych neřekl, že tato technologie může nahradit kvalitní a personalizovanou přípravu dlouhodobých investičních strategií, nicméně určitě může ohrozit sektor investičních poradců.

AI není v investičním světě žádná novinka. Algoritmy, které dokážou zpracovat velké množství volně dostupných dat a na jejich základě obchodovat a zároveň se učit z historie, se už desítky let používají. Některé specializované zahraniční hedgeové fondy se dokonce přímo na to zaměřují. Některým to funguje lépe, jiným hůře. Rozhoduje kvalita nastavení algoritmu a kvalita dat, která algoritmus zpracovává.

Využít stroje typu ChatGPT k automatizaci obchodování na burze je ale spíše utopie. ChatGPT a jemu podobné nástroje jsou primárně jazykoví roboti, nikoli obchodní systémy. Umějí dobře vyhledávat a agregovat již existující texty. V tom je ale velký rozdíl – pro automatické obchodování na burze a vyhledávání vhodných příležitostí je potřeba analytických, především matematických nástrojů, nikoli lingvistických.

AI je nástroj, nikoli mozek

ChatGPT by podle něj mohl fungovat podobně jako dosud užívané algoritmy. Stejně jako u analýzy cenných papírů i u analýzy trhu se stane dobrou pomůckou, když dokáže efektivně agregovat informace a data. Nakonec to ale vždycky bude jenom pomůcka; konkrétní závěr si analytik musí udělat sám. AI je nástroji pro zefektivnění práce – tak jako jím ve své době byl e-mail, internet, MS Office nebo třeba Bloomberg terminal.

Výzvou podle mě je, nakolik AI dokáže nahradit bankéře a poradce. Už dlouho víme, že aktivní správa peněz nemusí být lepší než pasivní investice, které podle statistik přinášejí dlouhodobě lepší zhodnocení. Sektor finančních poradců se tak má čeho obávat i bez umělé inteligence, která může podstatnou část jeho práce zastoupit. Než spoléhat na AI nebo kohokoli jiného, kdo by peníze spravoval, je lepší investovat tam, kde není potřeba být aktivním traderem.

