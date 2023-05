Investování je jako poker. Hra s pravděpodobností, říká investiční analytik

Média a Twitter se často hemží posměšnými komentáři směřovanými k některým investorům. Nejčastěji se jedná buď o zpětnou kritiku jejich investice (Jak do toho vůbec mohl někdo investovat?) nebo o zdůrazňování krátkodobých ztrát (Za den prodělal desítky milionů). Jenže takovými výkřiky jejich autor, pokud je nedoplní podrobnou analýzou investice či kritikou investiční teze, jen ukáže svoji neznalost toho, o čem je investování. Je to hra s pravděpodobností, píše ve svém příspěvku pro Newstream investiční analytik Jakub Kudýn z J&T.

Reklama

Investování, podobně jako poker nebo blackjack, je hra s pravděpodobností. I přes všechny znalosti, propracovanou strategii a due diligence, někdy jednoduše sázky nevyjdou. Je to neodmyslitelná součást investování, nikdy nemůžete znát ani kontrolovat všechny proměnné. Hráč pokeru může také prohrát i přes správné rozhodnutí, pokud mu štěstí nepřeje. Pokud jste ale dlouhodobý hráč, tak po odehrání tisíce her budete v zisku. Stejně tak, jedna neúspěšná investice špatného investora nedělá.

Po bitvě každý generál

Další problém tkví v tom, že jakákoli zpětná analýza investic je složitá. Retrospektivní hodnocení investic často padá za oběť jevu zvanému hindsight bias. To je jev, kdy lidé mají tendenci vnímat minulé události jako předvídatelnější, než skutečně byly. Zvláště v případě investic je toto zkreslení velmi běžné. Dnes například spousta lidí poukazuje na pád Silicon Valley Bank, jak byl její pád jasně předvídatelný, ale málokdo si na to v praxi vsadil nebo vypracoval analýzu, která by to před půl rokem ukazovala.

Buffett vidí velký dlouhodobý investiční potenciál v Japonsku Leaders Stanice CNBC přinesla exkluzivní rozhovor s Warren Buffettem a jeho zástupcem ve fondu Berkshire Hathaway Gregem Abelem. V dnešní rozbouřené a historicky ojedinělé době se vyplatí vždy naslouchat starým burzovním harcovníkům, kteří propluli nejednou burzovní bouří. Komerční spolupráce Přečíst článek

Také je důležité chápat samotný investiční proces. Pokud neznáte celý příběh za investicí, tedy samotný investor vám svoji tezi neřekl, nebo ji veřejně nekomunikoval, těžko bude vaše kritika validní. Někdy krátkodobé rozhodnutí, nové informace mohou vést ke krátkodobému propadu, který se v retrospektivě několika let může zdát jako nepatrná vlnka.

Držet se dlouhodobě vyplácí

Proto není ani rozumné bez hlubší analýzy kopírovat investice cizích investorů. Základem je zůstat zainvestován i v těžkých časech a pokud o investici nevíte vůbec nic, často se v době poklesu nebude mít o co opřít a prodáte. Nejjednodušší řešení v tomto případě je, pokud investici nechcete analyzovat, ale danému investorovi věříte, investovat skrze jeho investiční fond nebo jiný vehikl. Bude vás to stát něco navíc, ale zároveň budete na stejné vlně.

Aktivní vs. pasivní investování: Jak alokují kapitál velcí hráči, popisuje analytik Názory Debata, zda při alokaci kapitálu využívat aktivní nebo pasivní správu aktiv, se vede již řadu let. Pro každého investora bude odpověď na tuto otázku jiná, míní analytik J&T Jakub Kudýn. Není žádné univerzální řešení, které by vyhovovalo všem, a každý z těchto přístupů má své klady a zápory, dodává. Jakub Kudýn Přečíst článek

A nakonec něco, co se často opakuje: investování je dlouhodobá hra. Hodnotit výsledek investice na základě okamžiku nemusí o investorovi říct vůbec nic. Občas se vám může povést koupit akcii, která bez jakékoliv nové informace udělá za dva dny 50 procent. Dělá to z vás dobrého investora? Pravděpodobně ne, prostě jste měl jen štěstí. A stejně to platí i naopak.

Proto se při investování vždy soustřeďte na celý proces, který vedl k investici, a nejen na výsledek. Mohlo by se vám stát, že kvůli jedné špatné investici nebo krátkodobému propadu vyřadíte ze svého seznamu zamýšlené alokace investora nebo portfolia manažera, který by vám mohl vydělat velké peníze. A naopak, můžete svěřit peníze člověku, který krátkodobě rychle vydělal, ale nakonec se ukáže, že to bylo pouze štěstí.

Aktivistický investor. Je pro akcionáře přítel, nebo pohroma? Tak trochu obojí Názory Aktivistické investování známé ze světa nabírá na popularitě také v České republice, především tedy na českém Twitteru. Je to něco, co by akcionáři měli vítat, nebo se raději začít strachovat o svoji investici? Odpověď přináší komentář Jakuba Kudýna, analytika z J&T. Jakub Kudýn Přečíst článek

Češi se bojí investic. Ve Švédsku skrze fondy investují i děti, říká portfolio manažerka Money Češi v investování zatím zaostávají, částečně za to může chybějící podpora ze strany státu. „Ten může pomoci skrze daňové zvýhodnění, to je nejjednodušší způsob,“ říká Nicole Krajčovičová, generální ředitelka ČSOB Asset Management. Nadějí by mohli být mladší ročníky. „U mladých lidí vidím zájem, lákají je i investice do jednotlivých akcií. Takže si říkám, že je tu naděje, že se něco změní, že to možná chce jen čas,“ říká Krajčovičová v rozhovoru pro Newstream. Zdeněk Pečený Přečíst článek