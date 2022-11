David Ondráčka: Ukradení státu a “debilizace” veřejného prostoru

Svět se valí šílenou rychlostí, média chrlí nové zprávy, maniakálně hltáme povrchní novinky a do krve válčíme v kulturních válkách na sociálních sítích. Dívejme se za pěnu dní. Nabízím několik trendů, které vidím v oblasti států, firem, médií, administrativ. Jsou platné ve světě i u nás, míní bývalý šéf Transparency International v Česku David Ondráčka.

Přebírání států

Převzetí státu (anglicky state capture) je stav systémové politické korupce, ve kterém soukromé zájmy výrazně ovlivňují rozhodovací procesy státu ve svůj vlastní prospěch. Světem jede nekončící vlna kauz velké politické korupce a masivního zneužívání státních peněz, namátkou z poslední doby Maďarsko, Jižní Afrika, Brazílie, Izrael, Malajsie, Filipíny, Guatemala, Rumunsko, Azerbajdžán.

Odstupují prezidenti, jsou vyšetřováni premiéři, hroutí se celé politické strany a politické systémy, sofistikované propojení byznysu, politiky, zájmových skupin, či přímo organizovaného zločinu dosahuje vrcholu, peníze se perou masivně, lobbisté pracují čím dál efektivněji.

Fenomén převzetí států v mnoha zemích (i vyspělých demokraciích) dosahuje naprosté dokonalosti. Ekonomické a politické elity mnohdy už ani nepředstírají zájem o zbytek společnosti a přisátí na veřejných rozpočtech usilovně těží rentu, protože to prostě jde. A prakticky beztrestně, demokracie a současný právní stát proti tomu nemá moc účinné recepty. A chudým i střední třídě posílají pozdravy z daňových rájů.

Stále další kontrola a nová pravidla

Na složitost doby a problémů máme obvykle jediný recept – nová pravidla, byrokracii a jejich kontrolu, ve veřejném i soukromém sektoru. Armády poradců, konzultantů, auditorů a právníků produkují spoustu zbytečné kontroly pro kontrolu, stohy pravidel, co nikdo nečte, hodiny nepotřených školení, v praxi nepoužitelné rady a konzultace, compliance vítězí.

Stojí to šílené peníze, ale většinou to není moc efektivní. Naše systémy vytváří dojem usilovné preventivní i dozorové aktivity, ale obvykle melou naprázdno. Na zaměstnance firem, úřadů i justice to dopadá, ti skřípou zuby, odmítají to, ignorují anebo umně obcházejí.

Nefunkční státní administrativa

Od států se čeká hodně, funkční služby, bezpečnost, efektivita, někdy až zázraky. Ale realita je i ve vyspělých západních zemích tristní. Státy čelí oslabování, často až záměrné destrukci a nízké funkčnosti. Nekonečné reorganizace, zbrklé reformy bez strategické analýzy dopadů, outsourcing klíčových funkcí.

Zákony si píší zájmové skupiny, odliv zkušených mozků ze státních služeb, pravidelné povolební čistky – to je realita našich administrativ. Představa strategického plánování, smysluplných cost-benefit analýz, kvalitní strategie, vyhodnocování efektivity různých politik, evaluace, to je spíš přání, než realita. Jede se samopohybem, práce je tolik, že na takové nadstavby není objektivně čas, ani kapacita, musíme přece administrovat.

Imunita nejvyšších manažerů i korporátů

Zhruba každý týden vypukne nový, ještě více šokující skandál nebo únik dokumentů ze světa velkých korporací a firem (namátkou Uber, Pandora Papers, Deutsche Bank, Novartis, Danske Bank, HSBC, Gazprom, Bank of China,,..). Ať už je to uplácení, podvody, černé fondy, praní peněz, kartely nebo masivní daňové úniky.

Zkoprnělé veřejnosti posílají elity obvykle z daňových rájů vřelé pozdravy, a hlavně své lobbisty a „spin doctors“, aby ještě na čas zajistili, že se s tím systémově rozhodně nic dělat nebude. Když krachují (z různých důvodů) obvykle žádají záchranu od státu, protože jsou přece „too big to fail“.

V případě vyšetřování míří s dozorovými orgány k uzavírání dohod (settlements), kde sice firma platí velké pokuty, ale bere se to jako běžný náklad svého byznysu a vše běží dál. Ředitelé korporací dostávají bonusy, pokud je pokuta nižší, než akcionáři čekali.

Nevím o žádném šéfovi (CEO) velké korporace (a rozhodně to platí u bank), který by za tyto kauzy byl vyšetřován nebo dokonce potrestán a nesl osobně odpovědnost, pečlivá spleť smluv a disclaimerů je z toho vyváže. Navenek je trestní odpovědnost často zmiňována jako vážné riziko, ale neuplatňuje se a de facto tak funguje reálná CEO imunita. A platí to z velké části i pro trestní odpovědnost právnických osob.

Zahlcení daty

Zažíváme éru nebývalé transparentnosti, máme big data, spousty databází, registrů, rejstříků, katastrů; informace, smlouvy, rozsudky, majetková přiznání jsou dnes prakticky on-line a veřejně dostupné, a tento trend postupuje. Ale zároveň jsme těmi daty zahlceni, je obtížné hledat ta relevantní data.

Možná je to až záměr a mnohdy rozhodně efektivní výmluva – přece je všechno na webu. Málokdo je schopen využít moře informací k rozumné analýze a účinné kontrole. Chybí uživatelské aplikace, které z dat udělají smysluplné informace, odfiltrují nepodstatné, vyberou relevantní. Je tady řada iniciativ, které to dělají a klobouk dolů před hackatony, některými start-upy, inovátory, otevřenými daty, Hlídačem státu a podobnými aktivitami.

Maniakální chrlení dalších dat prostě nutně nepřináší lepší vládnutí, účinnější veřejnou kontrolu nebo dokonce vyšší důvěru ve vlády a jejich administrativy. Digitalizace se minimálně promítá do práce úředníků samotných, takže paní na sociální správě pořád tisknou elektronické formuláře, pak je ručně skenují a zpátky nahrávají do e-systému. Makají jako hrom, ale dělají práci, která by v roce 2022 měla být zorganizovaná lépe.

Krize médií, "debilizace" veřejného prostoru

Média byla tradičně hlídacím psem demokracie, upozorňující na nešvary, hlídající mocné našeho světa, ale to se hodně mění a krizi médií probírá zevrubně mnoho analýz. Je otázka, jak se dnes nastavuje agenda veřejné debaty.

Klasická média evidentně svou dominantní pozici ztratila, nebo výrazně oslabila. Změna vlastníků, vstup oligarchů do médií vede k tomu, že u každého článku se ptáme, cui bono, proč zrovna toto téma, proč zrovna teď, komu to pomůže, komu ublíží, o čem se nepíše. Média ztrácí příjmy a jsou nuceny šetřit na investigativě, která je drahá a výsledek nejistý.

Do toho sociální sítě, kde může být amatérským novinářem každý, kakofonie hlasů a debilizace veřejného prostoru dosahuje dokonalosti. Rychlost pohybu informací je dechberoucí, je to až maniakální, sledování je návykové. Každá šokující informace je vzápětí přebita jinou, kdo by měl čas se vracet k tomu, jak dopadly ty minulé. Média byla dlouhou dobu hlídačem vlád a zneužívání moci (a mnohá se o to pořád snaží), ale dnes jsou také součástí problému - a to je dost velká změna.