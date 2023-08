Politický diář Jany Havligerové: U ministra Válka dobrý

Bohorovnost šéfa zdravotnictví Válka je nekonečná. Všechno co má rezort v gesci, se podle něj zlepšuje. Lékařů na počet obyvatel máme dost, i když „samozřejmě potřeba jejich nějakého počtu tady je“, nedostatek nelékařského personálu, zvláště sester existuje, ale problém to bude hlavně kolem roku 2030, a bude se to urychleně řešit. Nedostatky v primární péči vyřeší podle Válka pojišťovny, návrh zákona v tomto duchu předloží sněmovně příští rok. A nedostatek určitých léků? „Jsou léky, které úplně zmizely a už nikdy nebudou a my si budeme muset zvykat, že je výrobce přestal vyrábět.“ A je to.

Hra na výdrž

Emotivní diskuse kvůli nominaci a schválení doktora Fremra ústavním soudcem neutlumilo ani rozhodnutí prezidenta definitivní jmenování odložit. Je to ale jen taková hra na výdrž. Hraje se o to, jestli Fremr ztratí nervy a rezignuje, anebo Pavel bude muset zvolit jedno ze dvou špatných řešení.

Dovolenou měli nejen aktivní politici, ale i exprezident Zeman. Tomu ji ovšem, jak si postěžoval, zkazila ochranka. Nemohl kvůli ní vyplout na člunu na rybník: „Nevím, jestli byla zima nebo vítr, ale nedoporučili, abych vyjel, tak jsem se na ně trochu zlobil, ale ochrannou službu má člověk poslouchat.“ Hochům se nejspíš na vodu nechtělo.

Pavel podepsal zpřísnění „lex Babiš“. Za porušení pravidel hrozí vyšší pokuty Politika Zákaz vlastnictví médií vrcholnými politiky bude od příštího roku přísnější, podobně jako přijímání dotací a pobídek. Média například nebudou moci politici převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu, za porušení povinností budou hrozit vyšší pokuty. Zpřísnění takzvaného „lex Babiš" se kvůli chybějící regulaci nevztahuje na internetová média. Prezident Petr Pavel tyto úpravy zákona o střetu zájmů podepsal. ČTK Přečíst článek

Politický diář: Alternativní brněnská politika Názory Brněnská primátorka Markéta Vaňková má podporu předsednictva ODS, to nevidí důvod, proč by kvůli fotografii, na níž je s bílým práškem připomínajícím kokain, měla rezignovat. Jak poznamenal poslanec Marek Benda – „Brno vždy bylo lehce alternativní město, tak to je.“ Pravda. S tím jak ve vysokých politických a úřednických funkcích přibývá reprezentantů moravské metropole, je to čím dál tím víc zřetelnější. Jana Havligerová Přečíst článek