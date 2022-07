České korupční kauzy vzbuzují v Bruselu obavy. Jejich vyšetřování se táhne, zhodnotila Evropská komise

Nová česká vláda sice pracuje na efektivnějším potírání korupce či střetu zájmů, některé korupční případy na vysokých místech a zvláště jejich pomalé vyšetřování však v Bruselu vzbuzují obavy. Uvedla to ve své zprávě Evropská komise.

Reklama

Unijní exekutiva se ve svém každoročním nezávazném hodnocení stavu právního státu ve všech unijních zemích v případě Česka rovněž kriticky vyjádřila o nedostatečné transparentnosti vlastnictví médií, o výrocích ombudsmana na adresu menšin či o malé veřejné podpoře nevládních organizací.

Komise jako v předchozích dvou letech hodnotila soudní systémy, boj proti korupci, pluralitu médií a celkovou kontrolu a vyváženost institucí v jednotlivých členských zemích. Zpráva obsahuje řadu nezávazných doporučení, jak by měly země situaci ve zmíněných otázkách zlepšit.

V českém případě komise ocenila probíhající reformy justice, jejichž cílem je posílit nezávislost soudců či státních zástupců. Pozitivní je podle ní také plánované přijetí nové protikorupční strategie, avšak dosavadní potírání korupce na vysokých místech nevidí komise jako dostatečné.

„Případy korupce na vysokých místech nadále vzbuzují obavy, zvláště v souvislosti s odklady ve vyšetřování,” konstatovala EK ve zprávě. Pozastavila se také nad udělením milosti prezidentem Milošem Zemanem v korupční kauze šéfa lánské obory Miloše Baláka.

Zeman dal milost odsouzenému podřízenému. Zneužití moci, výsměch, pohrdání justicí, reagují politici i právníci Politika Zneužití moci, výsměch, pohrdání justicí, nepřijatelné. Takové kritiky se dočkal prezident Miloš Zeman od politiků i státních zástupců poté, co udělil milost šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi, který byl odsouzen za ovlivňování veřejné zakázky v Lánské oboře. Lesní správa Lány je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky, Balák je podřízeným prezidentova kancléře Vratislava Mynáře. ČTK, duk Přečíst článek

Reklama

Problematický je podle komise rovněž fakt, že veřejnost nemá jasné informace o vlastnících médií. Ačkoli současná vláda se snaží zavést pravidla pro zlepšení transparentnosti a předcházení střetu zájmů při vlastnictví médií, dosud se je schválit nepovedlo.

video Petr Pavel: Čeká nás období sociálního pnutí. Vládě se nedaří správně komunikovat se společností Leaders Rusko je aktuálně náš nepřítel, to je jasné. Ještě horší by to mohlo být s Čínou, říká vysloužilý armádní generál Petr Pavel, zasloužilý voják a dalo by se říct i válečný hrdina, aktuálně horký favorit na budoucího prezidenta České republiky. Geopolitická témata jsou mu blízká. Rozhovorem s generálem Pavlem zahajuje Newstream letní seriál rozhovorů s kandidáty na prezidenta. Nazvali jsme ho „Kafe s prezidentem“. Dalibor Martínek Přečíst článek

Médiím se na rozdíl od řady jiných sektorů nedostalo veřejné podpory proti dopadům covidové krize, uvádí komise. Novináři také čelí výhružkám, které jsou stále „součástí politického prostředí”.

Ačkoli česká vláda podle komise pokračuje v práci na zvýšení podílu občanských organizací na rozhodování o důležitých otázkách, zcela bez problémů nejsou jejich omezené možnosti dostat se k veřejným financím. Nedostatky vidí komise i v ochraně lidských práv, jejíž část je na ombudsmanovi, některá témata však žádný specifický orgán neřeší. „Ombudsmanova prohlášení na adresu Romů či LGBTQI osob nadále vyvolávají znepokojení,” uvedla komise na adresu ochránce veřejných práv Stanislava Křečka.