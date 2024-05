David Ondráčka: Zákon o zahraničním vlivu prorůstá Evropou. Pozor si musí dát i Češi

Gruzie bouří proti návrhu zákona o zahraničním vlivu. Podobný zákon leží v parlamentu na Slovensku, dávno už ho má Maďarsko, diskutuje se o něm v Rumunsku. Cíl tohoto zákona je všude stejný, utáhnout šrouby, označit a ostrakizovat nepřátele státu, upevnit vlastní moc a mít klid na práci. V Česku se to mnohým velmi líbí, za rok a půl po příštích volbách můžeme mít tyto věci na stole. Moc korumpuje a nekontrolovaná moc korumpuje absolutně. Mysleme na to.

Autokraté nespí a svůj repertoár inovují. Rychle se mezi sebou učí a sdílí tu nejlepší praxi. Jak nasadit náhubek svým kritikům, jak omezit svobodnou demokratickou debatu, jak veřejně znemožnit každého, kdo vstoupí do veřejné debaty. Právní stát je založen na rovnováze mocí a veřejné kontrole, bez ní moderní demokracie nefunguje, anebo se zvrhne ve svou parodii. Česko by mělo tyto tendence kolem sledovat velmi bedlivě, i u nás se o takových krocích totiž mluví. A mnozí by to i jistě uvítali. Snad si vážnost situace uvědomuje i současný ministr spravedlnosti Blažek.

FOTOGALERIE: Demonstranti v Gruzii. Kontroverzní zákon odmítají

Jak se takový zákon píše?

Předkladatelé se všude se zaklínají bezpečností, že je potřeba odhalovat agenty uvnitř našich zemí, ono skryté nebezpečí. I v USA mají už roky zákon FARA a Evropská unie taky chce lovit agenty, kteří korupují Brusel, takže v tom nejsme sami. Agenti číhají všude a v cizáckém žoldu jsou za mrzký peníz připraveni kdykoli cynicky zničit naší křehkou státnost, samostatnost a národní suverenitu. A jde nám všem přece taky o tu transparentnost. Je potřeba vidět na to, kdo dostává peníze a odkud, ale pochopitelně ne plošně, ale jen u někoho. Ale u koho?

Tak začněme nevládkami, ty nám pijou krev dlouho a furt se jim něco nelíbí. Rozdělme je ale na ty politické (co do všeho kecají) a na ty, co se starají o děti, sociální služby, charitu a tak. Ty nám nevadí, někdo ať to klidně dělá. Navíc když je rozdělíme, začnou se hádat i mezi sebou, to bude divadlo. Přídejme média a novináře, vždyť to je hrozná banda. Ta nezávislá dnes mnohdy žádají o mezinárodní granty, takže jsou vlastně taky neziskovky. No a ta větší jsou určitě do nějakého zahraničního programu taky zapojena, takže jim zatím jen zahrozíme. Rychle pochopí.

Takže nevládky a novináři jsou agenti bez diskuse. Ale nemělo by to tím končit. Zkusme ty akademiky, aby si nevyskakovali a neměli chuť nám kazit naši politiku fakty. Taky žijou z grantů, mají ty svoje nesmyslné konference, kdo ví pro koho dělají, tady taky není o čem. A co ti manažeři cizáckých firem, různí investoři, mají podporu svých vlád, diplomati je propagují, přidejme je. A co herci, spisovatelé a ta kultura jedna povýšená. Taky mají granty zvenku, prý „svědomí národa“, šupni je tam. Každý kdo je příjemce peněz z OSN nebo třeba Norska prostě využívá peníze cizích vlád, je to agent jak vyšitý.

Jak na ně?

Pojďme to vymyslet důsledně, ať si nikdo němůže vymýšlet žádné kličky. Zaprvé se musí registrovat jako zahraniční agenti, na vnitru. Udělá se seznam, ten zveřejníme všude, ať to každý vidí a není pochyb. Dáme peníze na propagaci takového seznamu, bude to strategická komunikace vlády, mělo by to viset na každém rohu. Agenti si to samozřejmě musí dávat všude na web, výroční zprávu, do každého emailu, na vizitky. A když to někde zapomenou, tak jasně porušují zákon. A to musí vnitro tvrdě trestat, zákon je zákon. Takže když udělají drobnou administrativní chybu, tak vnitro zahájí kontrolu a správní řízení. A dejme tam slušnou pokutu, zákony musí mít zuby, ať se vynucují. A když řízení prohrají, tak sankcí je zrušení takové entity, vnitro ji zruší a hotovo. Přezkum bude, ale dejme tam nějakou fintu, aby to neměli snadné a trvalo to dlouho.

A taky zaměřme kontrolu finančáku na tyto nepřátele státu. Vždycky se něco v daních najde, a když náhodou ne, tak stokrát nic umoří i osla. Podíváme se na dotace, přece nemůžeme z veřejných peněz podporovat agenty cizích mocností, ať si shání peníze kde chtějí. Domácím firmám a mecenášům pošleme jasný vzkaz, že kdo podporuje agenty, tak skoro jako by sám byl agent. Uvidíme, jak se jim ten fundraising bude teď dařit a kdo je podpoří.

Pro agenty zavřeno

Ale z toho všeho ještě logicky plyne, že s agenty cizích mocností se přece nemůžou stýkat představitelé našeho samostatného státu, volení zástupci lidu, politici. Takže už žádné jednání a schůzky. Stačilo. Agenti budou mít zavřené dveře k ministrům, poslancům, hejtmanům. A na tiskovkách jim přece nebudeme vysvětlovat svoje kroky, prostě se s médii zaregistrovanými jako agenti nebudeme bavit. Ať si píšou svoje věci někde na ty svoje weby a servery, ale nikdo se s nimi oficiálně bavit nebude.

Dělejme vše, aby tohle za rok a půl nebylo naší realitou.