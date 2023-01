David Ondráčka: Babiš obchoduje pro druhé kolo. A Pavel se nemůže jen usmívat pod vousy

První kolo voleb skončilo remízou Pavla a Babiše, ostatní kandidáti propadli. Babiš okamžitě ostře zaútočil, bez skrupulí spustil smršť lží a útoků, neštítí se ničeho, nemá dno. Bude chtít demotivovat voliče soupeře, aby volit nešli vůbec. A začal také obchodovat pro druhé kolo voleb.

Druhé kolo však začíná zase od nuly a bude nesmírně vyrovnané. Rozhodne, kdo dokáže mobilizovat své vlažnější podporovatele a ustojí tlak.

Obchody Babiš-Okamura

Okamura je velmi transakční politik a už dlouho před volbami došlo mezi nimi k dohodě, nebo obchodu. Okamura se překvapivě rozhodl nekandidovat sám, i když šlo o vrcholné politické divadlo, které by si jinak nenechal ujít. A měl by potenciál získat klidně až 12 procent. Nasadil zmateného strejdu bez charismatu Baštu, a tím reálně vyklidil Babišovi pole. Nyní se intenzivně vyjednává o podpoře pro druhé kolo, a co za to.

Sobotní schůzka Babiše s Foldynou (dnes vede SPD v Ústeckém kraji) na mě proto působí spíš jako reklamační řízení. Čtu tam Babišovo jednání ve stylu, objednal jsem si od vás hlasy na severu, a přišlo jich méně. Tak vám všechno nezaplatím, ani Agrofert, ani jeho nadace. Ale obchodování plynule přechází do druhého kola.

Jedno Babišovo prohlášení by nemělo zapadnout a mělo by zajímat investigativní novináře. Když začal chvástavě říkat, chtěl jsem získat více hlasů než ve volbách do sněmovny, a teď jsem moc spokojený. Znělo to jako takový obchodní cíl, takový sales goal, který byl splněn. Ale jak by se daly takové věci nakoupit? Přemýšlejme.

Koho chtějí na Hrad oligarchové

Zákulisní hráči a bohaté skupiny mají vliv, obvykle i média a je zajímavé se ptát, koho by chtěli na Hradě – Křetínský (Blesk), Penta (Deník), PPF (Nova) nebo třeba i majitelé Primy a Barrandova. Pochopitelně to otevřeně neřeknou, ale přístup jejich médií k finále kampaně napoví. Média podle mě teď odhodí nestrannost a budou jednoho kandidáta podporovat. A dlouhodobé vztahy Babiše s kolegy-oligarchy mohou sehrát roli.

Babiš má svá samozřejmě vlastní média a vlivovou síť, takže základnu a publikum pro svou kampaň má. Ale potřebuje teď získat tři miliony voličů, a to bez silných médií nejde.

Samozřejmě je až komické, když Babiš o sobě prohlašuje, že má finančně nezávislou kampaň. Všechno si platí z peněz ANO (většinově z příspěvků ze státního rozpočtu) a ze svých firem. Mimochodem, teď nepokrytě přiznává, že roky lhal o tom, že nejsou jeho (když šlo o střet zájmů a neoprávněné dotace a zakázky).

Ustojí Pavel přímé debaty?

Petr Pavel by byl důstojný prezident a je nepochybně lepší varianta na Hradě, než pološílený Babiš. Je favoritem, ale má pro vyhrocené druhé kolo i slabiny. Není oslnivý rétor do debat. Důstojně se promlčet divokými debatami s Babišem, to nebude fungovat.

Diskutovat s Babišem je složité, je schopen vyplodit pět lží za minutu, skáče z tématu na téma, na nic neodpoví. Když mu dáte argument, okamžitě přeskočí na něco jiného. Výsledek je, že si divák zapamatuje jen pocit, že byl ofenzivní, opanoval to a mluvil hodně. O čem, to se ztratilo cestou, vlastně to je jedno. Ale proti takovému stylu nemůže Pavel jen důstojně mlčet a usmívat se pod vousy. Musí něco vymyslet a podat skvělý výkon.