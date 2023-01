Sázkovky nadále drtivě favorizují jako vítěze voleb Pavla

Šance na zvolení Andreje Babiše dnes podle vypsaných kursů tuzemských sázkových kanceláří citelně klesají. Kurzy předních sázkových kanceláří Tipsport, Fortuna, SazkaBet a Betano se nyní pohybují v rozmezí od 1:6,6 do 1:7,25. Kdo si tedy nyní vsadí 1000 korun na to, že Babiš se stane prezidentem, dočká se v případě jeho vítězství výhry až 6250 korun v čistém vyjádření.

V případě vítězství Petra Pavla bude výhra při vložené tisícikoruně podstatně nižší. Kurzy na jeho vítězství se nyní pohybují nejčastěji od 1:1,08 do 1:1,1. Výherce si tedy v čistém odnese potenciálně nejvýše stokorunu. Reálně to bude spíše ještě o něco méně kvůli poplatkům či maržím sázkových kanceláří.

Pravděpodobnost Babišova triumfu odvozená z kurzů uvedených sázkových kanceláři se tudíž nyní pohybuje lehce nad úrovní deseti procent. Šance na Pavlův triumf je tedy bezmála 90procentní. V podstatě totožné rozložení šancí panovalo těsně po prvním kole volby minulý víkend.

Během končícího týdne se pravděpodobnost Babišova vítězství nejprve o něco zvýšila, až na čtvrtečních zhruba 19 procent, od té doby však opět klesá. Nyní je zhruba poloviční oproti šanci, kterou někdejší premiér a šéf hnutí ANO měl podle kursů sázkových kanceláří v předvečer prvního kola volby. Tehdy se pravděpodobnost jeho celkového triumfu v prezidentském klání pohybovala mírně nad úrovní dvaceti procent.

Babišovy šance na triumf jsou tedy nyní velmi nízké, nikoli ovšem nulové, přičemž navíc dále poměrně rychlým tempem klesají. Pokud by stávající dynamika poklesu pokračovala v nadcházejícím týdnu, v předvečer druhého kola volby se Babišova šance na triumf bude limitně blížit nule, zatímco pravděpodobnost Pavlova vítězství by byla takřka stoprocentní.

