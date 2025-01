Tématem roku 2025 bude nezaměstnanost. Německo udělalo první krok

Lidé začínají přicházet o práci a začnou si jí možná víc vážit. Co se nyní děje v Německu, přijde za pár týdnů k nám. Řeč je o ekonomickém útlumu. To je hodně špatná zpráva. Mnoho lidí bude mít problém splatit hypotéku.

Vlastně tomu nikdo nerozumí. Ekonomové, což jsou mládežníci, kteří vystudovali Vysokou školu ekonomickou v Praze, tvrdí, že nízká nezaměstnanost je špatná. Protože prý není dostatečná konkurence na trhu práce. Dočetli se ve skriptech.

V současnosti máme v Česku nezaměstnanost přesně tři procenta. Studenti a vystudovaní podle svých pouček tvrdí, že je to nezdravě nízká nezaměstnanost. Jinými slovy, když má každý práci, nemůžou majitelé firem lidi drhnout na platech, vyhazovat je. To se jim nelíbí. Musí pracovat s materiálem, který mají.

Lepší situace podle továrníků je, když je větší nezaměstnanost. Aby se zoufalci museli o práci prát v konkurenci s jinými zoufalci. A majitel si mohl vybírat, držet platy nízko. Taková situace na českém trhu zrovna není. Odboráři teď tahají za delší konec. Což skutečně vypadá poměrně nezdravě.

Nízká nezaměstnanost je v současnosti hlavní překážkou ekonomického růstu země. Vyházet pár flinků, to by se nám ekonomika pěkně nakopla. Bohužel, majitelé nemůžou nikoho vyhodit, nemají náhradu. Status quo.

Dobré zprávy přicházejí z Německa. Počet lidí bez práce v Německu v prosinci ve srovnání s listopadem vzrostl o 33 tisíc na 2,807 milionu. Tak sláva. Konečně lidé přicházejí o práci a začnou si jí možná víc vážit. Co se nyní děje v Německu, přijde za pár týdnů k nám. Řeč je o ekonomickém útlumu. To je hodně špatná zpráva. Mnoho lidí bude mít problém splatit hypotéku.

Na druhé straně, je to jakýsi refresh. Tak jako dosud prostě ekonomika nemůže fungovat. Všichni chodí do kanceláře, předstírají práci. Ale kdo tvoří hodnoty? Hra se mění. Dlouhé roky máme v Česku nízkou nezaměstnanost. Každý, kdo má dvě ruce, se někde uplatní. To s rokem 2025 přestane platit. Německo zavírá spoustu tradičních výrob. Asi je to kvůli Green Dealu. Motor Evropy se prostě kvůli ideologickým předsudkům zadřel. My se zadřeme s ním. Nezaměstnanost se stane tématem. Možná tématem roku 2025. To zase bude díra ve státním rozpočtu.

