ČNB se ještě zapotí. Rozhodnutí ECB zvýší tlak na korunu

Zvýšení úrokových sazeb v eurozóně bude znamenat vyšší tlak na českou korunu, takže Česká národní banka bude muset zřejmě vynaložit více peněz na bránění jejímu oslabení, shodují se ekonomičtí experti.

ECB zvýšila sazby nejvýrazněji za více než 20 let. Dosud ve zpřísňování měnové politiky výrazně zaostávala za většinou velkých centrálních bank. „Ve světle rostoucí inflace, která v srpnu dosáhla 9,1 %, však bylo zvýšení úrokových sazeb o 0,75 procentního bodu očekávané. A to i přes to, že se ECB narozdíl od amerického Fedu nemůže opřít o silná makroekonomická data,” o komentoval rozhodnutí Rady guvernérů Tomáš Kudla, obchodní ředitel společnosti Ebury pro ČR a SK.

Výrazné zvýšení sazeb ze strany Evropské centrální banky spolu s odhodláním pokračovat ve zpřísňování měnové politiky může podle něj pomoci euru opět získat ztracenou půdu pod nohama. „Investoři totiž dosud upozaďovali vliv kroků Evropské centrální banky a naopak kladli důraz na rizika spojená s pozastavením dodávek zemního plynu z Ruska. Pokud nedojde v příštích měsících k vážné energetické krizi, mohlo by euro ze zpřísnění měnové politiky ECB těžit a dostat se výrazněji nad paritu s dolarem,” dodal Kudla.

ČNB bude korunu bránit. Zapotí se u toho

„Koruna se dostává ze střednědobého pohledu do menší výhody, než kterou měla před pár měsíci, kdy úrokový diferenciál (rozdíl) hrál jasně ve prospěch koruny,” řekl uvedl analytik XTB Štěpán Hájek. Česká měna přitom na páru s eurem podle Hájka ve čtvrtek posilovala o 0,11 procenta na 24,55 koruny za euro, ačkoliv obecně euro reagovalo na zvýšení sazeb posílením.

Vyšší úrokové sazby v eurozóně mohou tlak na českou korunu zvýšit. Pokud v takovém případě bude Česká národní banka nadále bránit její kurz na současných hodnotách, bude k tomu pravděpodobně potřebovat vyšší objem devizových rezerv než v předešlých měsících. Jenom od května do července přitom ČNB na obranu koruny vynaložila už 20,5 miliardy eur, tedy přes 500 miliard korun.