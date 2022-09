Inflace do dvou let stáhne do chudoby jednoho Brita či Britku z pěti

Vysoká inflace v Británii hrozí, že zničí růst mezd za posledních 20 let. Miliony Britů by se kvůli ní mohly propadnout do naprosté chudoby, vyplývá ze studie think-tanku Resolution Foundation (RF). Pokud bude příští vláda pokračovat v nastavené politice, budou chudobou v rozpočtovém roce 2023 až 2024 ohroženy další tři miliony lidí. Dohromady by jich bylo 14 milionů, to je téměř každý pátý obyvatel Británie.

Reklama

Dětská chudoba, o které se mluví tehdy, když mají rodiče k dispozici pro rodinu méně než 50 procent průměrného čistého příjmu, by se podle studie mohla v letech 2026 až 2027 dostat až na 33 procent. Hlavní příčinou je razantní propad reálných mezd, zdůraznil think-tank. Do poloviny roku 2023 bude podle něj veškerý růst reálných mezd vymazán.

V pondělí by mělo být známo, kdo se v Británii ujme funkce premiéra po Borisu Johnsonovi, tedy zda to bude ministryně zahraničí Liz Trussová, nebo bývalý ministr financí Rishi Sunak. Podle RF bude nevyhnutelné, aby nová vláda vzhledem k rozsahu hospodářských problémů přijala výrazná podpůrná opatření. Think-tank navrhuje mimo jiné další pomoc s účty za energie a vyšší sociální výdaje.

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí za červen a červenec dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let – v Česku je nejvyšší od roku 1993 a podle srpnového vyjádření guvernéra ČNB Aleše Michla dosáhne 20 procent, na Slovensku je nejvýše od roku 2000, v Británii a USA od začátku osmdesátých let, v Německu od ropné krize na přelomu let 1973 a 1974, v eurozóně od zavedení eura v roce 1999. Turecká inflace dokonce v červenci dosáhla 24letého maxima ve výši 79,6 procenta. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

"Británie zažívá největší propad reálných mezd od roku 1977 a hrozí tvrdá zima, protože účty za energie by mohly vystoupat na 500 liber měsíčně (přes 14 tisíc korun)," uvedla analytička RF Lalitha Tryová. Vyhlídky jsou hrozivé, proto jsou nutná radikální politická rozhodnutí, jako je třeba podpůrný balíček za energie za desítky miliard liber, dodala.

Investiční banka Goldman Sachs tento týden varovala, že míra inflace v Británii by příští rok mohla přesáhnout 22 procent. Za vyšší mzdy už nyní stávkují zaměstnanci britské pošty nebo řidiči autobusů.

Češi se bojí drahých energií. Britové ještě více, inflaci mají nejvyšší za 40 let Money Regulované účty za energie se lidem v Británii od října zvýší o 80 procent. Cenový strop na průměrnou domácnost se zvedne z 1971 liber (57 432 korun) ročně na 3549 liber (103 412 korun), uvedl energetický regulační úřad Ofgem. Dodal přitom, že ani na nově stanovené cenové úrovni by se růst nemusel zastavit. Británie přitom už teď bojuje s nejvyšší inflací za 40 let. ČTK Přečíst článek