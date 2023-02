Dalibor Martínek: Zvrat v jednání o sazbách DPH? Lidovci už zase chtějí tři sazby

Za zavřenými dveřmi se už měsíce vyjednává, jak budou nově vypadat sazby DPH. Které položky budou zařazeny do které kolonky. Zdálo se, že mezi pěti stranami vládní koalice panuje shoda na tom, že do budoucna už nebudou dvě snížené sazby, 10 a 15 procent, ale jenom jedna. Měla se vést politická jednání, zda půjde o 13 nebo 14 procent. A hlavně o tom, které položky budou v nové snížené sazbě a které se přesunou do hlavní, 21procentní. Tedy, které služby a zboží zdraží.

Dřív než se dozvíme výsledek složitých zákulisních jednání pěti vládních stran, přichází informace, že lidovci, a je otázkou, zda všichni, nebo jen někteří, by raději zanechali původní tři sazby.

Ještě před měsícem odpověděl šéf poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný na dotaz newstream.cz takto: „Chceme daňový systém zjednodušit a zpřehlednit, aby se nevedly například debaty o tom, zda má nápoj rozdílnou sazbu DPH na základě toho, jestli je prodaný venku, nebo uvnitř.“

Dvě snížené sazby DPH označil za pozůstatek vlády Andreje Babiše za COVIDu, který se měl dávno zrevidovat. „Chtěl bych ujistit, že budeme trvat na tom, aby kvůli změně nedošlo ke snížení životní úrovně nejzranitelnějších skupin osob,“ dodal Výborný.

Lidem by měly zlevnit základní potřeby

Jeho stranický kolega Michael Kohajda, který je členem rozpočtového výboru sněmovny a za lidovce byl nominován jako vyjednavač o novém nastavení daně z přidané hodnoty, však nyní reagoval na dotaz newstream.cz o vývoji jednání kolem DPH poněkud překvapivě. „Lidovci preferují ponechání tří sazeb daně z přidané hodnoty, tedy i obou snížených sazeb.“

Jak dále Kohajda dodal, mělo by se narovnat rozdělení zařazení zboží a služeb do jednotlivých sazeb. „Zejména jsme pro zařazení základních potravin, léků a zdravotnických pomůcek do nižší ze snížených sazeb, tedy do sazby daně ve výši 10 procent. Lidem by tak měly zlevnit jejich základní potřeby.“ Ve svém dalším vyjádření se již shoduje s Výborným na tom, že pokud byly některé služby v období pandemie COVID jako podpora podnikatelů s uzavřenými provozovnami přeřazeny do nižší sazby, nyní by se měly vrátit zpět do vyšší sazby.

Zástupci ostatních stran nechtějí jednání o nastavení DPH komentovat. Odkazují se na dohodu o „mediálním klidu“, kterou mezi sebou partaje uzavřely. „V současné chvíli stále probíhají expertní a politická jednání a do jejich finalizace nemohu a nebudu sdělovat žádné detaily,“ uvedl například Jan Valenta, náměstek ministra financí, který má toto jednání na starost za Piráty.

Už v lednu byl o něco konkrétnější jeho stranický šéf Ivan Bartoš, který sdělil, že pokud by se u některých položek sazba zvyšovala, Piráti navrhnou kompenzaci v podobě vyšší slevy na poplatníka. Počítal však už jen se dvěma sazbami. „Do snížené sazby chceme přidat i zeleninu a ovoce a také investice do úspor energií, protože to jsou věci, ve kterých chceme lidi podpořit,“ uvedl Bartoš.

Spojení snížených sazeb propaguje ministr financí Zbyněk Stanjura. „Myslím, že tady se blížíme shodě,“ prohlásil začátkem ledna v České televizi. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová tehdy také uváděla, že její strana chce, abychom sjednotili sazby na dvou. Tento záměr nyní potvrdil, stejně jako Kohajda bez ohledu na domluvu o mediálním klidu, její stranický kolega a poslanec Jan Jakob. Ten je také členem vyjednávací skupiny o této dani. „Jsme pro jednu sníženou sazbu. V ni by měly byt výhradně položky s ohledem na zdravotní a sociální hlediska. Jsme pro to, aby se celkový výnos z DPH zvýšil, protože preferujeme zdanění spotřeby před výkonem. Jednání stále probíhají a finální dohoda není hotova.“

Výsledky údajně „tajného“ koaličního jednání o DPH by měly být hotové do konce prvního čtvrtletí tohoto roku.