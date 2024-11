Bentley, Ferrari či Porsche na firmu se už brzy opět daňově vyplatí

Poslanci odhlasovali zrušení omezení odpočtu DPH při nákupu dražších osobních automobilů nad dva miliony korun, kde by vratka daně přesáhla 420 tisíc korun. Změna má začít platit od 1. ledna 2027. Od tohoto data se tak podnikatelům zase vyplatí kupovat luxusní sporťáky takzvaně „na firmu“.

Od letošního roku až do roku 2026 platí, že si podnikatelé mohou při koupi služebního vozu z jeho ceny odečíst daň z přidané hodnoty pouze do částky dvou milionů korun. Nejvýše tak lze nyní uplatnit odpočet DPH ve výši 420 tisíc korun. Omezení zavedla loni vláda v rámci vládního konsolidačního balíčku, jenž měl ambici dostat veřejné rozpočty do lepší kondice.

Ministerstvo financí při jeho zavedení tehdy argumetovalo statistikou nově registrovaných vozů Ferrari v ČR, kdy v roce 2020 bylo 96 ze 101 nově registrovaných sporťáků této značky v Česku registrováno na firmu. I proto se pro toto omezení ujalo označení lex Ferrari. Ve finále bude toto omezení, i přes ujišťování většiny sněmovních stran o jeho trvalosti, platit nejspíš jen tři roky.

„Nejprve dojde od ledna 2025 ke zrušení omezení odpočtu pro jasně definovaná sportovní vozidla, následně se od roku 2027 kompletně zruší celé omezení. Takže už nebude stanoven limit dvou milionů korun u služebních vozů a odpočet bude možné využít i z vyšších částek,“ řekl Novinkám daňový poradce Petr Linx ze společnosti BDO.

