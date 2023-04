Dalibor Martínek: Učitelé se domohli vyšších platů. Kdy se my domůžeme lepší výuky?

Učitelé rádi vyprávějí, že jim nevychovaní rodiče zasahují do pedagogické činnosti. Často mají pocit, že musí napravit chyby nezvedených rodičů. Je to jedna z oblíbených učitelských legend.

Další mýtus, který si učitelé mezi sebou o přestávkách ve sborovnách předávají z generace na generaci, je, že jsou nedocenění. Že obětují svůj čas a svou energii na vzdělávání ukřičených a vzdělání vzdorných jedinců, za což se jim od společnosti dostává jen pohrdání a nízké platy.

A je tu ještě třetí legenda, velmi oblíbená mezi pedagogy. A sice, že právě oni drží prst na budoucnosti národa. Že bez jejich blahodárného vlivu a nepostradatelné pozice bychom ještě teď jedli rukama a smrkali do rukávů.

Pak je tu ještě jeden oblíbený narativ, a sice, že kdo není učitel, nemá do jejich práce co mluvit. Není hoden jejich pozornosti, měl by sklapnout podpatky a řídit se písemnými vzkazy, které tato šlechta posílá rodičům prostřednictvím dětí. Tady lze jen podotknout, že na prvním místě je vždy rodič, ne učitel. S čímž by výrazná část pedagogů možná nesouhlasila.

Za Babiše bylo líp

Mimochodem, na pedagogické školy vždy chodili lidé, kteří neměli troufalost podnikat, a zároveň neměli kapacitu na skutečnou vědeckou práci, která by lidstvu přinesla nové objevy. Být učitelem, to byla vždy pohodlná volba. Být pod doživotní péčí státu s pravidelnou valorizací platu. Někdy dokonce i nepravidelnou, Andrej Babiš zvedl učitelům platy za dobu své krátké vlády v průměru o polovinu. Ani takový růst, který byl mimo ekonomickou realitu této země, této domnělé šlechtě národa nestačí. Je to jakási společenská hra, jejíž pravidla všichni znají.

Teď si však učitelé nátlakem prostřednictví odborářů a veřejným vydíráním vymohli nesmyslný závazek od českých zákonodárců, kteří se v nějakém pominutí smyslů rozhodli vydírání ustoupit a zavázat průměrný plat pedagogů k průměrné mzdě.

Vážení učitelé, mám pro vás takové drobné sdělení. Když se nějaké soukromé firmě či nadnárodní korporaci ekonomicky nedaří, vyhodí pár lidí na dlažbu. Což bylo třeba v období covidu. V té stejné době, kdy jste neučili, byli jste zavření doma a čekali, až vám stát valorizuje plat. To je trošku nepoměr, ne?

A také je zvláštní poslouchat na kdejakém setkání průmyslových firem pořád dokola, že absolventi škol nic neumí a nejsou vhodní k tomu, aby posouvali tento svět kupředu. Někteří osvícení šéfové dokonce tvrdí, že problém není v osnovách nebo v líných a zhýčkaných dětech. Ale ve schopnostech pedagogů. Na těch by se podle mnohých mělo zapracovat. Zatím se pracuje na jejich platových nárocích.

Učitel rovná se nadčlověk?

Teze, že dokud nabude dost peněz na učitele, tak se tato země nikam neposune, je letitý. Klíčem by však možná byla větší volnost ředitelů v oceňování kvalitních pedagogů. A také jakési vymanění se škol z područí komunálu, kdy je ředitel závislý na rozhodování úředníků s pochybnými schopnostmi. Toho evidentně nejsme schopni. Místo toho alibisticky ustanovíme paragraf, který nadále rozvíjí motiv učitelů jako jakýchsi nadlidí, nezávislých na okolním dění.

Takže vážení učitelé. Jestliže jste se prapodivně domohli finančního plnění, dejte nám, kteří vás platí z daní, také plnění. Naučte se anglicky, buďte na děti milí, přestaňte brblat a věnujte se dětem v době, kdy my ostatní musíme chodit do práce, abychom vydělali na vaše rostoucí platy.