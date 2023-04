Babiš sliboval, že učitelé budou brát jako právníci a doktoři. Nestalo se. I tak jejich platy překotně rostou

Učitelé na tom musí být stejně jako právníci nebo doktoři, oslovoval voliče před parlamentními volbami v roce 2017 Andrej Babiš v knize O čem sním, když náhodou spím. Do dnešního dne se tak nestalo. Oproti roku 2017, kdy nastoupila bývalá Babišova vláda k moci, ale pedagogům výplata stoupla o 52,8 procenta. Vyplývá to z informací ministerstva školství. Štědrá by chtěla být k učitelům i vláda Petra Fialy, okolnosti tomu ale moc nepřejí.

Reklama

Učitelé včetně vedoucích pracovníků loni v průměru dostávali hrubou měsíční odměnu ve výši 48 204 korun. Plat jim tak meziročně vzrostl o 0,8 procenta. Oproti roku 2017, kdy nastoupila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO), pedagogům výplata stoupla o 52,8 procenta. Do dat nejsou započteni vysokoškolští pedagogové.

V roce 2022 dosáhla průměrná mzda podle údajů Českého statistického úřadu 40 353 Kč, což je o 6,6 procenta více než v roce předcházejícím. Spotřebitelské ceny se ale zvýšily o 15,1 procenta, takže reálně se mzda o 7,5 procenta snížila.

„V posledním roce došlo ke snížení tempa navyšování platů, důvodem jsou zejména neplánované skutečnosti, se kterými se potýká státní rozpočet, jako jsou dopady konfliktu na Ukrajině, vysoká míra inflace, navýšení cen energií. Dalším důvodem snížení tempa byl dynamický růst počtu asistentů pedagoga, a to včetně těch ukrajinských. MŠMT proto v současné době chystá parametrizaci, která má za cíl problém s asistenty pedagoga vyřešit,“ řekla mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Dalibor Martínek: Vzdělat Čechy je nadlidský úkol. Potýkají se s tím i nadnárodní korporace Názory Velkým českým firmám s německými vlastníky, jako je třeba Bosch nebo Siemens, ale také řadě dalších, které tvoří třetinu produkce českého průmyslu, fatálně chybí odborně vzdělaní zaměstnanci. Dostupnost kvalifikovaných lidí je podle nich největší brzdou rozvoje tuzemské ekonomiky. Dalibor Martínek Přečíst článek

Zaklínadlo 130 procent průměrné mzdy

Loni byl průměrný výdělek učitelů ve veřejných školách včetně vedoucích pracovníků na 119,46 procenta průměrné mzdy. Předloni, kdy byla podle statistiků průměrná odměna ve výši 37 839 korun měsíčně, dostávali učitelé plat na úrovni asi 126 procent průměru. Podíly se v jednotlivých krajích liší. Například v Karlovarském kraji dosáhly platy učitelů na výši 138,9 procenta odměny všech zaměstnanců v ČR v roce 2022, v Pardubickém to bylo 135,2 procenta.

Stejně jako v předchozích letech pobírali loni mezi učiteli nejméně ti, kteří pracovali v mateřských školách. V průměru činila jejich výplata 39 805 korun, tedy podobně jako v roce 2021. Okolo 50 tisíc korun se loni pohybovala průměrná měsíční odměna učitelů a jejich vedoucích pracovníků působících na konzervatořích a v základních a středních školách. Nejvíce vydělávali učitelé ve vyšších odborných školách. V roce 2022 dostávali kolem 54 904 korun měsíčně. Plat se jim tak v porovnání s rokem 2017 zvýšil nejvíce, a to o 61,5 procenta.

Dalibor Martínek: Když přidáme učitelům, zlepší se školství? Ne, jen budou mít učitelé víc peněz Názory Poslanec za ANO Ivo Vondrák vyslovil myšlenku, že když se přidá učitelům, bude to vlastně jeden z kroků k reformě školství. To je asi tak stejný myšlenkový přemet, jako kdyby se řeklo, že když přidáme ministrům, budeme mít lepší vládu. Dalibor Martínek Přečíst článek

Průměrný plat pedagogických pracovníků, mezi něž patří například vychovatelé a asistenti pedagoga, se meziročně zvýšil o 0,3 procenta na loňských 45 154 korun, vyplývá z dat ministerstva. Nepedagogičtí pracovníci ve školách, jako jsou například školníci, uklízeči nebo chůvy, brali v předchozím roce průměrnou hrubou odměnu ve výši 26 512 korun měsíčně a meziročně se jim tak odměna zvedla o 2,4 procenta.

Kde na to má vláda brát?

Vláda Petra Fialy (ODS) ve svém původním programu slíbila, že udrží platy pedagogických pracovníků na úrovni 130 procent průměrné hrubé měsíční mzdy. Podle upraveného prohlášení se má slib týkat pouze učitelů.

Výši odměny má stanovovat novela zákona o pedagogických pracovnících, kterou nyní projednávají poslanci. Původní vládní předloha stanovuje ze zákona garantovou odměnu k průměrné hrubé mzdě v Česku pro všechny pedagogické pracovníky. Skupina koaličních poslanců ale předložila návrh, podle něhož budou mít ze zákona mzdu kolem 130 procent průměrné hrubé mzdy jen učitelé. S novým nastavením nesouhlasí školské odbory a další organizace, které se vzdělávání v Česku věnují. Koalice na zúžení garance mezd jen na učitele trvá.

Počet osob pracujících v mateřských, základních, středních a VOŠ a na konzervatořích v posledních letech roste. V roce 2022 v nich bylo v přepočtu na plné úvazky podle MŠMT zaměstnáno celkem 285 600 osob, tedy o 9400 lidí více než v roce 2021. Pedagogických pracovníků loni ve školách pracovalo v přepočtu 207 100, z toho 154 300 bylo učitelů. Podle úřadu v poslední době roste i počet dětí, žáků a studentů.