Mzdu 130 procent průměru dostanou jen učitelé. Poslanci ostatní pedagogické pracovníky vyřadili

Mzdu kolem 130 procent průměrné hrubé nominální mzdy v národním hospodářství mají mít od příštího roku podle Sněmovny zákonem zaručenu jen učitelé. Nebude se vztahovat na všechny pedagogické pracovníky, jak to navrhovala původně vláda. Dolní parlamentní komora schválila sporné zúžení garance mezd podle návrhu skupiny koaličních poslanců, který kritizovali hlavně zástupci opozice nebo školské odbory. Podle nich to bude demotivovat asistenty pedagogů nebo speciální pedagogy.

Učitelé včetně vedoucích pracovníků loni v průměru dostávali podle informací ministerstva školství hrubou měsíční odměnu ve výši 48 204 korun. Plat jim tak meziročně vzrostl o 0,8 procenta. Od nástupu vlády Andreje Babiše (ANO) v roce 2017 se pedagogům mzda v průměru zvedla o 52,8 procenta. Do dat nebyli započteni vysokoškolští pedagogové.

Novela také zavádí pozici provázejícího učitele pro zvýšení kvality pedagogických praxí a systém uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let podporovali začínající kolegy. Vysokoškoláci budou moci učit podle předlohu po omezenou dobu tří let na druhých stupních základních škol a na středních školách jako kvalifikovaní pedagogové i bez učitelského vzdělání.

Novelu učitelského a školského zákona nyní dostane k projednání Senát.

Celková výše peněz na platy učitelů bude podle schválené koaliční úpravy činit od příštího roku „v měsíčním průměru na jeden úvazek učitele nejméně 130 procent průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství”. Původní vládní návrh předpokládal stanovování objemu peněz na platy pedagogických pracovníků na nejméně 1,404násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v Česku vždy za předminulý rok.

Nové nastavení souvisí se změnou programového prohlášení vlády. Nesouhlasily s ním vedle opozice školské odbory a další organizace, které se vzdělávání v Česku věnují. K další pedagogickým pracovníkům, na které se zákonná garance výše platu mezd vztahovat nebude, patří vychovatelé, asistenti, speciální pedagogové a školní psychologové.

„Vykopali jste příkopy mezi pedagogickými pracovníky. Nebudeme hlasovat proti, abyste nemohli říci, že jsme učitelům nepřáli garantované mzdy,” uvedla před závěrečným hlasováním předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. Zdrženlivý postoj poslanců SPD ohlásil jejich předseda Radim Fiala, podle něhož zpočátku panovala dohoda, že zákonná garance se bude týkat všech pedagogických pracovníků, z nichž pětikoaliční vláda hodila všechny až na učitele přes palubu.

Poslankyně ANO Jana Berkovcová uvedla, že učitelé mají mít příští rok pouze 113 procent průměrné mzdy a že vláda bude muset ve státním rozpočtu navrhnout dorovnání na 130 procent průměrné mzdy. Tento průměr je podle poslankyně celorepublikový a a rozhodně jej nedostane každá škola na každého učitele. Škola bude mít přibližně 20 procent mzdových prostředků na netarifní částky platu, dodala Berkovcová. Předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný namítl, že plat ve výši 130 procent průměrné mzdy budou mít učitelé zaručeno zákonem, což pokládá za dostatečnou garanci.

Zaručený objem platů bude podle zdůvodnění koaliční úpravy stanovený na danou školu podle vykázaného počtu učitelů i dalších pedagogických pozic. „Zůstává plně v kompetenci ředitele školy, jak tento garantovaný objem platů v rámci tarifní a nadtarifní složky platu rozdělí,” uvedli autoři.