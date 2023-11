Lukáš Kovanda: Fialova vláda si jde pro triumf ve volbách roku 2025

Fialova vláda si jde pro triumf ve volbách roku 2025. Už v pátek večer to může potvrdit ratingová agentura Moody’s. Česká koruna díky tomu „jede“, píše v komentáři ekonom Lukáš Kovanda.

Koruně a českým vládním dluhopisům se v pátek dopoledne daří lépe než zlotému, forintu a polským či maďarským dluhopisům. Vodu na mlýn českým aktivům nahání nová analýza Raiffeisenbanky, podle níž by už v pátek večer mohla světové významná ratingová agentura Moody's zlepšit českému vládnímu dluhu ratingový výhled. Pokud ke zlepšení výhledu skutečně dojde, půjde o dosud nejprůkaznější doklad toho, že se Fialově vládě daří ozdravovat veřejné finance.

To potvrzuje i aktuální prognóza České národní banky, která proklamuje, že kabinetu se podaří výrazně stabilizovat veřejné finance již v příštím roce. Jejich schodek má totiž činit pouze 1,6 procenta hrubého domácího produktu. To je jen zhruba poloviční úroveň v porovnání s příslušným kritériem pro přijetí eura, které odpovídá hodnotě tří procent deficitu v poměru k HDP.

Fiala půjde do voleb s pevnou půdou pod nohama

V roce 2025, kdy se mají konat řádné sněmovní volby, pak deficit veřejných financí podle ČNB klesne na pouhé jedno procento HDP. Základní zastabilizování veřejných financí, které má nastat příští rok, se tím pádem dále upevní.

Aktuální výhled ČNB potvrzuje, že v posledních měsících výrazně klesá riziko zhoršení ratingu úvěruschopnosti České republiky. Minulý měsíc ratingová agentura Standard & Poor’s označila stav tuzemských veřejných financí za „solidní“ a úroveň zadlužení za „přiměřenou“. Rating ponechala na úrovni, jež je neměnná od roku 2011, a nezměnila ani ratingový výhled – ten má stále za „stabilní“. Rating ani ratingový výhled letos Česku nezhoršuje ani další světově významný ratingová agentury, Fitch Ratings. No a Moody’s tedy dost možná už dnes svůj ratingový výhled dokonce zlepší.

Další zlepšení stavu českých veřejných financí od příštího roku zajistí prezidentem již podepsaný konsolidační balíček.

Fialova vláda by tak do voleb roku 2025 měla splnit svůj klíčový slib, jímž je právě stabilizace tuzemských veřejných financí. ČNB vlastně ve své nejnovější prognóze praví, a ratingové agentury zřejmě brzy s ní, že vládní strany budou moci před volbami říkat, že „zastavily prudké zadlužování země“ – a že budou mít pravdu.

