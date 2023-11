Dalibor Martínek: Stávka učitelů jen ukázala, jak je Česko prolezlé socialistickým myšlením

Kdo neví, co je socialistické myšlení, nepamatuje doby před čtyřiceti lety. Kdy komunisté zavírali svobodné občany a určovali, kdo co může veřejně říkat či nemůže. Ta doba je naštěstí už dávno pryč. Učitelé si můžou klidně a pokojně stávkovat za co chtějí, nikdo je obušky nezmlátí.

Z jejich přístupu nicméně čpí odér minulé doby. Jako by učitelé ulpěli někde v minulosti. Podle jejich představ se prostě, tak jako dříve, chodí na pět hodin do školy, do práce. V osm hodin je zvonění, jako za Marie Terezie. Tak jak je školský systém desítky let zvyklý. Učitel si odvede za dopoledne své, potom škrtá v sešitech. Tak to chodilo vždycky, proč by se to mělo nyní měnit?

Světe div se, svět se posunul. A učitelé by si mohli uvědomit, že už nejsou jakýmsi reliktem minulé doby, který stále ještě drží prapory nahoře. Máme prý lepší systém stravování dětí než v Německu nebo v Rakousku. Přitom právě kvůli školním kuchařkám se stávka rozpoutala. Tak výborně. A uvědomuje si někdo ze školství, že tyto služby stojí nemalé peníze?

Stání na místě

Překvapení, páni učitelé, svět se změnil. Už nestačí tvrdit, že náš školský systém je nejlepší na světě, a držet se zažitých představ. Svět se o tři desetiletí pohnul. České školství nikoliv, ani mezinárodní studie neukazují, že bychom se v žebříčku vzdělanosti nějak významně posouvali.

Klíčovým poznatkem pro učitele, který si tato vzdělanostní elita národa nechce připustit, je fakt, že školství je financováno z veřejných peněz. To znamená, že je limitováno tím, co česká ekonomika vytvoří. Co jsou Češi schopni vydělat a z čeho jsou potom schopni odvést daně. A z části těchto daní zaplatit učitele.

Na část daní se těší i lékaři, důchodci nebo státní úředníci. Takže učitelé by měli poslušně stát v zástupu všech, kteří si dělají nárok na část výdělku lidí pracujících v soukromém sektoru.

Kdo chce moc, nemá nic

Učitelé chtějí víc a víc bez ohledu na ekonomickou situaci země, na ekonomickou situaci rodičů svých svěřenců. To by se jim ale mohlo brzo vymstít. Stát nemá peníze, žije z peněz daňových poplatníků a ti jsou stále více nespokojení, třeba i s přístupem učitelů ke vzdělání jejich dětí.

Vladimír Iljič Lenin pojal myšlenku, že stávkou nebo revolucí je možné převrhnout kolo dějin. Ještě chvilku čekejme, asi ještě nenastal čas. Platy učitelů v posledních letech pěkně rostly. Učitelé si nyní dokonce dělají nárok na jakýsi zaručený podíl z celkových příjmů veřejnosti. Nyní na 130 procent průměrné mzdy. Ví někdo z nich, že schodek českých financí bude za letošní rok přes 250 miliard korun? Což je zhruba částka, kterou stát vynakládá na platy ve školství.

Možná Češi málo pracují, možná tvoří malou přidanou hodnotu. Těžko říct. Čísla jsou neúprosná. Nebo je možná moc učitelů? Vše je otázkou rovnováhy. Tu se teď učitelé snaží rozhoupat svoji stávkou. Nevím, kde má nakonec skončit zobáček vyrovnanosti. Sázím na to, že nemálo učitelů bude muset z kola ven.