Účetní: Změny v daních jsou největší od Topolánka

Kabinet Petra Fialy nachystal pro příští rok balík změn v daních. Je to honička i pro účetní, stěžují si.

Novela zákoníku práce spolu s vládním konsolidačním balíčkem, který minulý týden podepsal prezident Petr Pavel, přinese mnoho změn pro zaměstnance i zaměstnavatele. „Zpráva k daňovým změnám má 723 stran. Díváme se na největší daňovou revoluci, která se tady udála. Naposledy v roce 2009 za vlády Mirka Topolánka. To, co nás čeká v roce 2024 je natolik významné, že jsme letošní ročník rozšířili,“ uvádí Jan Kotala z EKP Advisory, která spolupořádala tento týden konferenci Tax Forum, jíž se účastnili daňoví experti, odborníci a právníci.

„Je dobré si uvědomit, že jsme na stejné lodi jako vy,“ uvedla šéfka Finanční správy Simona Hornochová. Podle ní moderní technologie usnadní příjímání všech změn. „Paralelně s Ministerstvem práce a sociálních věcí postupujeme v budování jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů, vše bude tedy na jednom místě. Tam si budou instituce brát všechny informace (příjmy, benefity, ČSSZ, FS, ÚP…) a daň ze závislé činnosti by měla být první modul,“ dodala Hornochová.

Bič na podnikatele

Z pohledu malých a středních podniků jsou chystané změny velkou administrativní zátěží. Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR, uvedla, že 99 procent všech firem v České republice tvoří malé a střední firmy. A 95 procent z nich jsou mikrofirmy do 10 zaměstnanců. „Máme za sebou covid, extrémní ceny energií, obrovské ceny materiálů, tlak na mzdy. Tento koktejl je skutečně velmi jedovatý. Firmy by měly prosperovat se solidním státem v zádech. Byrokratickými překážkami se to ale v českém prostředí jen hemží,“ uvedla Svobodová. Vyjmenovala například chystané změny v DPP, písemné zdůvodňování home office ze strany zaměstnavatele, povinné zveřejňování mezd v kolektivech, ESG reporting, whistleblowing a další.

Sporným bodem konsolidačního balíčku jsou nová pravidla o dohody o provedení práce, ani účetní v tom nemají jasno. Dohody bude nově evidovat ČSSZ. „My budeme zaměstnavatele informovat. U nás bude kompletní evidence dohod o provedení práce,“ uvedl František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ.

