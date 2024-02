Dalibor Martínek: Na co vláda čeká? Fiala slíbil smršť nových opatření, která zvednou Česko. Kde nic, tu nic

Krásný motivující proslov přednesl premiér Fiala během vánočních svátků. Bylo v něm spousta slov o naději, lepší budoucnosti. Že prý nás letos čeká lepší rok, než byl ten minulý. Jo, nadějí se každý může opíjet.

Naděje je koření našich životů. Když však vláda, premiér, něco slibuje, musí následovat činy. Aby se naše víra měla o něco reálného opřít. Kde jsou ty činy? Kde jsou ony kroky, které českou společnost povedou do lepších zítřků? Nejsou vidět.

Jeden po druhém. Tak třeba nový stavební zákon, který měl zrychlit povolování nových staveb. Tak, aby mladí dosáhli na bydlení, aby na trhu byla nějaká nabídka bytů. V polovině letošního roku by měla vstoupit v platnost nová legislativa, která má za úkol zjednodušit povolovací řízení a nám všem ulehčit život. Stane se? Patrně ne. Pirát ministr Bartoš se dva roky holedbá líbivými prohlášeními o digitalizaci, o novém přístupu. Z jeho pusy plynou samá krásná slova. Výsledkem ovšem je, že nový stavební zákon vůbec není připravený, žádná digitalizace není. Není ani vypsáno výběrové řízení na provozovatele nové digitální soustavy stavebního řízení. Digitalizace podle Pirátů.

Kristýna Faltýnková: Nejsem ajťák, ale myslím, že digitalizace stavebního řízení do poloviny roku nebude Reality Od ledna vstoupil v platnost nový stavební zákon, který vláda dva roky pod ministrem Ivanem Bartošem připravovala. Zatím se změny týkají velkých liniových či energetických staveb. Od poloviny roku by měla novela stavebního zákona začít platit pro veškerou výstavbu v Česku. Hlavním cílem bylo urychlit celý proces povolování. Co se nakonec změní a jak nyní vypadá situace se stavebním zákonem? Například s digitalizací stavebního řízení to podle Kristýny Faltýnkové, advokátky společnosti PRK Partners, která se nemovitostnímu právu věnuje, „nevypadá úplně optimisticky.“ Dalibor Martínek Přečíst článek

Architekti, kteří jsou účastníky povolovacího řízení, jsou naprosto zděšení ze zmatků, které do povolování staveb současná vláda vnesla. A není vidět světýlko na konci tunelu.

Jaká je reakce z Bartošova ministerstva místního rozvoje nebo od premiéra? Jaká je reakce na fakt, že vláda vytvořila totální zmatek ve výstavbě? Že mladí nemají šanci dosáhnout na byt, že developeři brzdí své projekty? Reakce vlády je nula. Zdá se, že ministerstvo rozvoje je spíše ministerstvem nerozvoje.

Reforma penzí. Horký brambor, který nikdo nechce

Potom tady máme ministra Jurečku, který zatím politicky přežil mejdan na úřadě v době střelby na filozofické fakultě. Tento šéf politické strany, která se příští volby nedostane do sněmovny, má mimo jiné na starost důchodovou reformu. Víme o této reformě něco? Kde jsou ty nové, úžasné zprávy, které vládní koalici opět vynesou do Starkovy akademie? Nevíme o reformě důchodů samozřejmě vůbec nic, protože neexistuje. Žádná penzijní reforma není, jsou jen papíry, které kolují ze dveří do dveří. Jakákoliv reforma penzí je přitom politicky neprůchodná, což si jistě uvědomují všechny politická strany, i Jurečka. Je celkem jasné, proč se kolem penzí v příštích letech nebude nic dít.

Snížení valorizace už byl dost odvážný počin, především ministra ODS Stanjury. Za to také ODS sklidí v příštích volbách výsledky.

Kovanda: K Fialově úlevě nižší důchody platí Názory Ústavní soud zamítl stížnost poslanců ANO, loňské snížení mimořádné valorizace penzí platí beze zbytku. Verdikt soudu přivítají ratingové agentury, nelze jej však přeceňovat – stav tuzemských veřejných financí zásadněji nezlepší. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Ministr vnitra za starosty Rakušan se zase rozhodl jít vlastní cestou, podpořit svou partaj originální kampaní. Obcházení kulturáků, najmutí kreativní marketingové agentury. Zatím se mu to moc nevyplácí, čelí jednomu hejtu za druhým. Dokázal svými hloupými výroky pouze tak srazit akcie ČEZ. Vše ve jménu záchrany své partaje u moci. Kde jsou výsledky vládnutí? Má to být uzavření tří set poboček České pošty?

Další ministr za starosty Síkela nedokázal pro Čechy uhlídat ceny energií a je tak výrazným podílníkem na obří inflaci posledních dvou let, která sežrala lidem z účtů peníze a mnohé z nich poslala do existenční nejistoty. Poslal je protestovat vůči vládě na náměstí velkých měst.

Tak kde je ten obrat, který Fialu vynese zpátky do Strakovky? Má jím být pokles inflace, snížení úrokových sazeb, dostupnější hypotéky? Pokud ano, nic z toho není výsledkem vládnutí pětikoalice. Celá společnost očekává onen obrat k lepšímu. Nějaký ten tajemný veletoč, který naznačuje premiér Fiala, který by ukázal Čechům, že pod touto vládou se lidem bude dobře žít. Ministři by teď měli pobíhat jako fretky, vystupovat před veřejnost se svými dva roky chystanými úžasnými plány, které by nás nadchly. Když už zvyšují daně. Ale, pořád nic.