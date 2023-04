Jurečkův plán: Každý rok živnostníkům zvyšovat odvody na důchody

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje postupné zvyšování důchodového pojistného pro živnostníky. Měsíční odvod by se jim měl zvedat každý rok asi o 600 korun, píší Hospodářské noviny (HN) s odvoláním na návrh, který koncem března předložil koaličním partnerům ministr Marian Jurečka (KDU‑ČSL). Opatření se má týkat především živnostníků odvádějících minimální sociální pojištění. Těch je v Česku kolem 400 tisíc.

V současnosti tvoří vyměřovací základ pro odvod na důchodovém pojištění čtvrtina průměrné mzdy. Ta je kolem 40 tisíc korun, pojistné se tedy počítá z částky asi 10 tisíc korun. Z nich se odvádí 29,2 procenta. Pro letošní rok činí tak odvod na důchodové pojištění 2944 korun měsíčně.

Nově chce Jurečka podle HN zavést vyměřovací základ, který by se rovnal minimální mzdě. Ta je v současnosti 17 300 korun. Při stejné procentní výměře odvodů by tak živnostníci na důchody přispívali minimálně částkou 5052 korun měsíčně. To by znamenalo nárůst o více než 70 procent.

Ministr podle deníku plánuje zvednout odvody i živnostníkům, kteří platí vyšší než jen minimální pojistné. Ti mají jako vyměřovací základ stanovenou polovinu příjmů po odečtení nákladů. Nově by to mělo být 70 procent příjmů. „Opatření efektivně zvyšuje odvody u středních a vyšších příjmů s nízkými reálnými náklady,” uvádí k záměru podle HN Jurečka.

