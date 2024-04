Jurečkův plán: Lidovci chtějí přidat rodinám a ubrat bezdětným. Návrh v minulosti neuspěl

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka chce ve vládě prosadit zvýšení sociálních odvodů bezdětným a snížení rodičům. Sazbu sociálního pojištění by ze 7,1 procenta hrubého výdělku zvedl lidem bez potomků na 9,1 procenta a naopak snížil rodičům podle počtu dětí na 6,1 či 5,1 procenta. Ministr Jurečka to řekl na konferenci o prosperitě rodin.

Reklama

Jurečka hovořil i o tom, že s ostatními vládními stranami chtějí lidovci jednat o zvýšení daňové slevy. A to podle počtu potomků až o 14,4 tisíce korun za rok. Tyto lidovecké návrhy nejsou novinkou, ale v minulosti se neujaly kvůli odporu ministerstev a odborů, které je označily za diskriminační.

„Jestli něco jako lidovci máme v naší DNA, tak je to solidarita, ale také zodpovědnost,“ uvedl Jurečka. Ten po nástupu na ministerstvo hovoří o tom, že rodičům by měla k zajištění důstojného důchodu od státu stačit výchova dětí a bezdětní by si měli na stáří víc naspořit.

Posunout věk odchodu do důchodu

Konference se účastnil i ekonom a šéf národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, který vyjádřil svůj názor na nutnou důchodovou reformu. Podle něj je zvyšování důchodového věku nejméně bolestivé opatření k udržitelnosti systému penzí v Česku. Ostatní kroky jako snížení penzí či zvýšení odvodů by byly podle jeho názoru bolestivější a dražší. Ekonomové a někteří politici se shodují, že je systém penzí beze změn neudržitelný pro budoucí generace.

S návrhem na snížení odvodů rodičům a zvýšení bezdětným přišla před lety tehdejší důchodová komise. Navrhovala, aby lidé bez potomků platili o procentní bod víc. Ministerstvo práce tak v roce 2016 připravilo novelu zákona. Opatření však nezískalo podporu. Ministerstvo financí a další resorty ho tehdy označily za diskriminační.

Ministerstvu financí i dalším odpůrcům vadil i výpadek příjmů na penze a měli i pochybnosti o tom, že by sleva na odvodech přiměla lidi mít víc dětí. Odbory záměr označily za necitlivý a za trest pro ty, kteří děti mít nemohou. Ministerstvo práce krok ze zákona pak samo stáhlo a nyní se k němu po osmi letech vrací.