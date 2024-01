Dalibor Martínek: Jurečka na mejdanu, Rakušan v šatně, Fialův milion. Zvířátka se začala požírat

Premiér podle informací, které někdo podstrčil médiím, držel milion korun v jisté záložně a příjmy z investice nedanil. Ať je to, jak je to, z politického hlediska je to aférka na pár dní, pěna dní. Ale z hlediska pevnosti vlády to ukazuje na něco hlubšího. Zajímavé na celém „případu“ není ani tak to, že by premiér chtěl obcházet zákony a nedanit. To bychom od pana profesora skutečně nečekali. Zajímavé je, že tato informace vůbec vešla na veřejnost.

Začala předvolební válka.

Před pár dny, a to je zajímavá souvislost, zase šéf STAN Vít Rakušan zveřejnil video, kde si v hraném skeči, převlečen za sportovce, stěžuje po patrně prohraném zápase na „šéfa“. Že jim to prohrál, a že už do budoucna nemají hrát „při zdi“. Kdo má být oním šéfem je všem jasné, je to Fiala. Hezký vtípek od STAN, dalo by se říct. Ale v blbé době. Nebo naopak v té nejvhodnější?

Preference vládních stran klesají, lidovci a Rakušanovo STAN už se dostávají pod hladinu ponoru. Napětí v jednotlivých partajích a celkově v koalici roste.

Což se dalo čekat. Když se u stolu sejde pět parťáků, musí z toho být zmatek. Ještě se toho patrně v blízkých měsících dost nečekaného, možná i nechutného, dozvíme. Uvidíme. Než to přijde, kontrolní otázka: Pamatuje si někdo za poslední dobu společnou fotku lídrů koalice, kde by se na sebe aktéři usmívali? Respektive pamatujete si za poslední měsíce vůbec nějakou společnou fotku lídrů vládní koalice?

Není čas otálet

Pro STAN je teď možná ideální čas bouchnout pěstí do stolu. Preference jdou dolů, volby jsou za rok a půl, není čas otálet.

Z pohledu této politické strany by asi bylo fajn představit voličům nějaké úspěchy za období vládnutí. To předvolebním preferencím vždy pomůže. Klíčová otázka zní, kde je brát? Ministr průmyslu za STAN Síkela se snaží tvářit, že je neviditelný. V každém případě, energie Čechům během vlády Petra Fialy pekelně zdražily. A měl to na starost Síkela. Má si to dát STAN do předvolebního plakátu? To asi ne. Strana raději udělala vtipné video.

Rakušan také mimo jiné řídí Českou poštu, což je podnik jednak důležitý, ale také firma plná průšvihů. Vždy přes ní tekly peníze politickým stranám a Bůh ví kam ještě, tak nějak se o tom šušká, každý to ví. Jen policie ne. Šéfové pošty byli vždy političtí nominanti. Rakušan se tam možná snažil udělat pořádek. Ale tlaky proti němu byly asi tak silné, že jim nedokázal čelit. To ovšem není dobrá vizitka vrcholového politika. Takže nakonec milému Rakušanovi nezbylo nic jiného než píárové agentury? Ubohé.

A co se děje u konkurence? Marian Jurečka, šéf Lidovců, další strany na odstřel, se těžce plácá v kauze večírku v průběhu masakru na filozofické fakultě. Za pár dní, přesně řečeno tento pátek, má o Jurečkově politickém osudu rozhodnout plénum lidovců. Horší osud než se podrobit hádanici lidovců si těžko přát.

Pirát Bartoš stranické volby jen tak tak vybalancoval. O tom, že by šlo o ostrého lídra, který posune Česko do nového, digitálního věku, se dá po dvou letech zkušeností s jeho vládnutím s úspěchem pochybovat. Bartoš mluví, nečiní. Nový stavební zákon nula, elektronická občanka samý průšvih. Slova a slova.

Vládní koalice stojí v těžké situaci. Je jich tam moc, nerozumí si, nikdo nic moc nedělá. Zdražení dálniční známky je pochopitelné, hezký úspěch ODS, ale na preferencích to nepřidá. Ani zvýšení daní nebude oním hitmakerem. A to se raději ani nebavme o důchodové reformě, Jurečkově noční můře. Kdyby měla přijít na stůl, to by byl teprve průšvih.

Do voleb chybí rok a půl, výsledky vládnutí nikde, nálada ve společnosti na nule. Výsledek je jasný, kluci se začínají prát. Máme tady Fialovy investice, Rakušanovo video. Jak to bude pokračovat? Babiš teď nemusí dělat vůbec nic. Může chodit do televizních debat a potutelně se vládě vysmívat. Vládní lídři na to bohužel nemají žádný protilék, nemají se čím pochlubit. Snížení inflace? Sorry, to nejde za vládou, ale za ČNB. Co dál? Čeká nás letos nechutný marast koaličních třenic. Pošpinit se navzájem, ale ještě to chvilku udržet. To budou teda pěkné volby…