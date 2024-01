Šéfem Pirátů zůstává i na další dva roky vicepremiér Bartoš, porazil europoslankyni Gregorovou

Vicepremiér Ivan Bartoš povede další dva roky vládní Piráty. Na celostátním fóru v Brně ve druhém kole volby získal 556 hlasů, jeho konkurentka, europoslankyně Markéta Gregorová měla 300 hlasů. K obhajobě mandátu Bartošovi popřáli všichni koaliční partneři. První místopředsedkyní Pirátů bude poslankyně Klára Kocmanová, druhou místopředsedkyní se stala Gregorová. Další dva místopředsedy dnes ještě členové strany zvolí.

Třiačtyřicetiletý Bartoš vedl Piráty v letech 2009 až 2014, znovu je v čele od roku 2016. Dnes po znovuzvolení poděkoval za podporu, nebere ji za automatickou. Připomněl, že letos a příští rok čekají zemi důležité volby. Cílem je Česko jako svobodná, tolerantní, demokratická a nejen digitálně propojená společnost, řekl. Ve zbytku vládního mandátu by se podle něj měli Piráti věnovat dlouhodobě opomíjeným tématům jako jsou bydlení, digitalizace, podpora mladých, podpora školského systému či osekávání byrokracie.

Zasazovat se chce o to, aby Piráti zůstali důvěryhodnou stranou. Vládní angažmá má podle něj smysl, chce v pětikoalici dále prosazovat pirátská témata. Připustil, že Piráti by museli z vlády odejít, kdyby docházelo k omezování lidských svobod nebo kdyby se vládní politika měla „vychylovat opačným směrem do nějakého temna“. Jako příklad uvedl případné ústavní zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy.

Gregorová volbu označila za férovou bitvu a reklamu na vnitrostranickou demokracii. Slíbila, že stejnou energii, kterou vynaložila na kandidaturu na předsedkyni, bude dále vynakládat ve prospěch strany.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala na síti X napsal, že se těší na další společnou práci s Piráty. Vicepremiér a předseda lidovců Marian Jurečka označil rozhodnutí Pirátů na stejné platformě za dobrou zprávu pro stabilitu a funkčnost vládní koalice. Mnoho úspěchů Bartošovi popřála i předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. „V době sílícího populismu a extremismu je důležité, že demokratické strany jsou schopny efektivně spolupracovat v zájmu naší země,“ uvedla na adresu Pirátů. Vicepremiér a šéf Starostů Vít Rakušan v gratulaci Bartošovi označil za společné cíle STAN a Pirátů manželství pro všechny, korespondenční volbu, kroky k přijetí eura či dostupnějšímu bydlení.

Podle politologa Aleše Michala z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity není znovuzvolení Bartoše překvapivé. „Přesto se v prvním kole, ve kterém členové hlasovali o přijatelnosti kandidátů, projevila vnitrostranická polarizace, mnoho členů totiž muselo hlasovat jen pro jednoho kandidáta, což u hlasování o přijatelnosti nemusí být samozřejmé,“ uvedl.

Možnost hlasovat přes webové rozhraní mají při jednání celostátního fóra všichni členové vládní strany, kterých je zhruba 1200. V prvním kole jich dnes hlasy poslalo 820, každý měl možnost dát dva. Bartoš v prvním kole získal 569 hlasů, Gregorová 455. Ve druhém kole, kdy už měli Piráti možnost poslat jen jeden hlas, volilo 874 Pirátů.

Na čtyři místopředsednická místa bylo dnes 14 kandidátů. V prvním kole volby se jejich seznam zúžil na šest jmen. Kromě Kocmanové a Gregorové postoupili ještě europoslanec a dosavadní první místopředseda Marcel Kolaja, jihomoravská krajská radní Jana Holomčík Leitnerová, dosavadní místopředsedkyně Pirátů a náměstkyně hejtmana Vysočiny Hana Hajnová a středočeská pirátská politička Dominika Poživilová Michailidu. Bartoš neřekl, koho by si přál za místopředsedy, konstatoval pouze, že kandidátek je víc než mužských uchazečů. Byl by rád, aby to odrážel i výsledek hlasování o zbytku vedení strany.

V Brně se představili také potvrzení kandidáti do letošních senátních voleb. Svůj mandát bude obhajovat jeden ze dvou pirátských senátorů Lukáš Wagenknecht. Strana podpoří také obhajobu Marka Hilšera z klubu Starostů. Do voleb vyšle ještě Jana Jandu a Evu Tylovou. Podle mluvčí strany Lucie Švehlíkové bude kandidátů za Piráty nebo s jejich podporou nakonec pravděpodobně šest.