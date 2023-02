Valorizace důchodů: V červnu se seniorům zvýší penze v průměru o 750 korun

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se od června kvůli inflaci znovu zvýší. Starobní penze vzroste v průměru o 750 korun. Všichni penzisté a penzistky by měli dostat 400 korun a k tomu by se jim měla zvednout procentní část penze o 2,3 procenta. Dohodla se na tom dnes vláda. Po jejím jednání to na tiskové konferenci řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kabinet upravil kvůli vysokým výdajům valorizační vzorec.

Důchody by se měly zvýšit méně, než nařizuje nyní zákon. Změny legislativy musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident. Podle Jurečky by vláda měla návrh poslat do Sněmovny příští týden.

Důchody se podle zákona zvyšují pravidelně vždy od ledna a pak také mimořádně, pokud za sledované období od posledního přidání přírůstek cen překročí pět procent. Od loňského července do letošního ledna cenový přírůstek pro důchodcovské domácnosti činil podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) 9,9 procenta. O tolik by se měla od června podle nynějších zákonných pravidel zvednout zásluhová procentní výměra důchodů. Je to přes 1500 korun. Potřeba by na to ale bylo pro letošek podle Jurečky 34,4 miliardy korun, v dalších letech by částka dále rostla. Podle nového vzorce to bude kolem 15 miliard korun. Průměrná penze se tak má zvednout o 750 korun.

Odborníci i někteří politici poukazovali na to, že při mimořádném navyšování důchodů kvůli vysoké inflaci si podle nynějších pravidel méně polepší lidé s nízkou penzí, kteří zdražování pociťují víc. Kritizovali vládu za to, že nastavení dosud nezměnila. Zmiňovali také velký dopad na rozpočet. Podle Jurečky nové nastavení na tyto výhrady reaguje.

„Zvýšení bude mít dvě složky. Ta jedna bude zvýšení důchodu o stejnou částku 400 korun všem a pak další růst nad tuto částku ve výši 2,3 procenta. Průměrný důchod se zvýší o 750 korun,” uvedl Jurečka. Podotkl, že průměrná starobní penze tak překročí 20.000 korun. V lednu dosahovala podle ministerstva 19 438 korun.

Důchod se skládá ze dvou částí. Solidární základní výměra je pro všechny stejná a zásluhový procentní díl odráží odpracované roky, výši odvodů z výdělků a počet vychovaných dětí. Při mimořádné valorizaci se dosud navyšuje jen zásluhový díl. Ministr poukázal na to, že při stanovení pravidel se ale nepočítalo s dvoucifernou inflací a následnými vysokými dopady na rozpočet.

Penzi od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo na konci minulého roku přes 2,84 milionu lidí, z nich 2,37 milionu mělo důchod starobní. Průměrná starobní penze v lednu činila podle ministerstva 19 438 korun. Své důchodové systémy mají pak i resorty vnitra, obrany a spravedlnosti.

