Úroky na euru rostou. Španělé masivně splácejí hypotéky

Vrací se rozdělená Evropa. A dokonce tentokrát jde o rozdělení samotné eurozóny, tedy spolku zemí platících eurem. Za rozdělením této unie stojí rostoucí úroky na eurových dluzích. Kvůli nim část zemí čelí masivnímu nárůstu ceny hypoték. A naopak v jiných zemích je situace zcela klidná. Důvod? V části zemí eurozóny mají dlouhé fixace, jinde jsou naopak běžné hypotéky s takzvaným plovoucím kurzem.

Španělské banky řeší docela netradiční problém. Čelí masivnímu nárůstu klientů, kteří chtějí předčasně splatit hypotéky. Důvodem jsou podle agentury Bloomberg rostoucí úroky na euru, které Evropská centrální banka zvyšuje již od loňského roku. V důsledku toho překročila mezibankovní roční sazba Euribor přes čtyři procenta, přičemž před rokem byl dokonce v záporu. Právě Euribor přitom banky v eurozóně používají jako referenční benchmark pro plovoucí hypotéky.

A právě ve Španělsku mají hypotékáři nejvíc plovoucích hypoték z celé eurozóny. I proto se podle Bloombergu meziročně zvýšil počet žádostí o předčasné splacení hypotéky o 24 procent. Podobná situace panuje v Portugalsku, kde se počet předčasně splácených hypoték zvýšil o 23 procent. A v Itálii nárůst činil 12 procent.

„Někteří dlužníci na úrocích nyní platí trojnásobek oproti situaci v polovině loňského roku,“ uvedla agentura Bloomberg.

Lidé tak na splacení alespoň části hypotéky vynakládají téměř každé volné euro.

Němci spoří

Tato situace však nepanuje v celé Evropě. V konzervativnějších zemích, jako jsou Německo, Nizozemsko a vlastně i Francie, jsou běžnější hypotéky s delšími fixacemi úroků. V Německu je nejvyšší podíl desetiletých hypoték. A právě v Německu došlo dokonce k výraznému propadu předčasně splacených hypoték. Konkrétně jde o propad ve výši 39 procent. Ještě vyšší propad zaznamenalo Nizozemsko (42 procent). Ve Francii propadly předčasně splacené hypotéky o 23 procent. Celkový propad v těchto třech zemích přitom představuje částku téměř 60 miliard eur.

Jde o logickou situaci. Němcům i Nizozemcům totiž výrazně narostly úroky na bezpečných spořících účtech. A vzhledem k zafixovanému úroku mají možnost peníze zhodnocovat.

Česká cesta

Hypotéky jsou v současnosti velkým tématem také v Česku. Růst ale nezačaly vloni, ale už před dvěma lety, kdy začala zvyšovat své sazby Česká národní banka. Podle dat Hypoindexu byla průměrná hypotéka v červenci 2021 2,6 procenta. Aktuálně pak podle Hypoindexu se průměrné hypotéky nabízejí za úrok ve výši 6,24 procenta. Dosavadního vrcholu přitom dosáhly letos v únoru na úrovni 6,37 procenta.

V důsledku toho Češi výrazně omezili sjednávání nových hypoték. To nejlépe odráží Hypomonitor vydávaný každý měsíc Českou bankovní asociací. Podle něj banky a stavební spořitelny poskytly domácnostem v červnu letošního roku hypotéky v celkovém objemu 14 miliard korun. Objem poskytnutých hypoték tak meziměsíčně vzrostl o 1,6 miliardy korun, což představuje 13procentní meziměsíční nárůst.

„Červen však bývá tradičně nejsilnější měsíc v roce a aktivita na hypotečním trhu je často oproti květnu příznivější. Po zohlednění zmíněné sezónnosti objem poskytnutých hypoték v červnu meziměsíčně vzrostl zhruba o tři procenta, tj. relativně mírně,“ uvedla Česká bankovní asociace.

Z dat vyplývá, že červnový objem i počet poskytnutých hypoték byl prozatím nejvyšší v letošním roce, a to i při pohledu na sezónně očištěné hodnoty. Jde zároveň o nejvyšší údaj od července minulého roku, kdy trh začal citelně zamrzat.

I přes uvedené zlepšení hypoteční aktivity v posledních měsících zůstává objem poskytnutých hypoték zhruba poloviční oproti situaci v pololetí roku 2020. Z meziročního pohledu se začíná postupně projevovat efekt nižší srovnávací základny z loňského roku. Meziroční pokles poskytnutých hypoték dosáhl 28 procent zatímco v květnu ještě přesahoval 40 procent, dodává asociace.