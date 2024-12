Dalibor Martínek: ČNB přestala zlevňovat peníze. Bonanza s levnými bytu už nebude

Sedm mudrců, bankovní rada ČNB v čele s Alešem Michlem, se sešla na posledním letošním setkání, kde rozhodla, že splátky z půjček se nemění. Podle ČNB zůstávají základní sazby na čtyřech procentech. To se čekalo, mluvilo se o takovém rozhodnutí už dlouho. Přestože radní o svých záměrech mluvit nesmějí, musejí zůstávat tajemní.

Přesto se stalo, co trh očekával. Čtyři procenta. A lze dodat, že přestože šlo o poslední letošní měnové zasedání radních, podobná situace bude i v příštím roce. Sázka na nižší sazby se nejeví jako výhodná.

Jsou k tomu dobré důvody. Jednak to radní ČNB tak nějak všude možně naznačují, říct to explicitně nemohou. Ale dalším faktem je, že s vývojem inflace ještě není vše jisté. A po minulé „epizodě“ si teď rada dá setsakramentský pozor na vývoj cen.

Pohádka je pryč

Komerční banky si aktuální rozhodnutí přebírají ve smyslu, že úročení splátky hypotéky nadále zůstane kolem pěti procent, trošku pod. Kdo má vlastní peníze, a v zádech šikovného developera, dosáhne na splátku hypotéky i na úrovni 4,5 procenta. Moc níž už ne. Na výraznější zlevnění půjček, třeba právě na bydlení, mohou lidé na příští rok zapomenout. Pohádka o dalším poklesu sazeb, zlevnění hypoték, je pryč. Přichází realita. Na strategii ČNB nepustit sazby níž se patrně nic v příštích měsících nezmění.

Teď jen bokem. Banky si berou peníze, za které poskytují hypotéky, na mezibankovním trhu za jiné úroky. Půjčují si tam za pětileté swapy, to je prostě takový bankovní produkt, za aktuální úročení kolem 3,6 procenta. Půjčky potom poskytují za čtyři a půl nebo pět procent. Takže ano, mají teď pěknou marži. Na kterou si už i veřejně stěžují developeři. Těm vadí, že úročení hypoték neklesá, zatímco sazby klesly na čtyři procenta.

Developeři by byli rádi, kdyby se vrátila doba, kdy lidé před čtyřmi lety dostávali peníze skoro zadarmo, od bank s úročením dvě procenta. A utráceli je za předražené byty developerů. Ano, obří růst cen nemovitostí v Česku v roce 2021 způsobily nízké úrokové sazby. Stavebníci bytů se posunuli v žebříčku miliardářů.

Nyní máme půlrok, kdy se zájem lidí o nákup nemovitostí opět obnovil. Inflace klesla, nálada lidí s penězi se zlepšila, přišla zase chuť nakupovat. Hlavně byty. Investiční. Nemovitost je jistota. Česká národní banka nyní jasně řekla. Nakupujte. Ale bonanza už to nebude. Teď už každý musí víc přemýšlet o nákladech a výnosech. Ochlazení trhu. Přehřátí už národní banka nechce dopustit.

