Politický diář Jany Havligerové: Babiš a Fiala budou o adventu rozjímat

Jestli si myslíte, že odvážným prohlášením bylo pro letošní rok už dost, šeredně se mýlíte. Veletrh (ne)splněných přání teprve vyvrcholí. Samozřejmě ve sněmovně.

Vláda plní 93 procent cílů, které si vytkla ve svém programovém prohlášení v roce 2023, prohlásil premiér Petr Fiala (ODS). Reakcí na jeho prohlášení už zaznělo dost, a není divu. Je z čeho vybírat. Společně s ním jste se mohli například rozplývat nad plněním programu týkajícího se veřejných financí. Přece jenom ale dodejme, že příští rok, až bude kabinetu končit mandát, bude se opravdu mít čím chlubit. Zadlužení Česka se navýší o víc než bilion korun To se hned tak nikomu nepovede. Zkrátka, je to marnost nad marnost, všechno je marnost.

V hlavní roli Andrej Babiš (ANO), neboli jestli si myslíte, že odvážným prohlášením bylo pro letošní rok už dost, šeredně se mýlíte. Veletrh (ne)splněných přání teprve vyvrcholí. Samozřejmě ve sněmovně. Definitivní schvalování státního rozpočtu na příští rok, mimořádná schůze dolní komory svolaná na žádost opozičních ANO a SPD k odvolání předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Ta by se měla konat ve čtvrtek, a i když je předem jisté, že její uskutečnění vládní poslanci a Piráti neschválí, Babiš a spol. si určitě řeknou své.

Vládní koalice ovšem už sbírá podpisy pro odvolání Karla Havlíčka z vedení sněmovny. V tuto chvíli, jak říká Pekarová Adamová, nejde o odvetu, všechno je otevřené. Jistě.

Na oblasti sílí kritika

Premiér Fiala stále trvá na tom, že kandidovat do voleb bude napřesrok koalice Spolu. Ostatně výkonná rada ODS postup schválila. Cíl je jasný – porazit ANO a sestavit další středopravicovou vládu.

V oblastních organizacích občanských demokratů tak jasno ale není, kritika narůstá. „Řadu věcí vidíme jinak, řada straníků není sžita s myšlenkou kandidovat s KDU-ČSL a TOPO9 za Spolu. Chtěli by, abychom kandidovali samostatně.“ Tak pravil jihočeský hejtman, občanský demokrat Martin Kuba. Není všem dnům konec, říkáme my.

