Dalibor Martínek: Babiš a Fiala jsou jako Pat a Mat. Víc veřejných peněz utratil Fiala

Petr Fiala a Andrej Babiš jsou, co se týká rozpočtové odpovědnosti, jako Pat a Mat. Babiš za dva roky covidu, když byl premiérem, nasekal českému státu dluhy za 790 miliard korun. Fiala udělá za čtyři roky svého vládnutí dluh pro každého českého občana v celkové výši přes 1,1 bilionu korun. Je tam budoucí rod, protože Fiala bude utrácet ještě letos, do voleb. Tak kdo je lepší?

Fiala situaci už roky komentuje slovy, že napravuje, co Babiš napáchal. Co jiného marketingově vymyslet vůči svému politickému oponentovi? Bohužel, jsou tady ještě ta čísla.

Ministr financí Zbyněk Stanjura pochválil tento týden na stránkách ministerstva financí sám sebe, jak dobře dělá rozpočty. Jak je výkonný ve výběru daní, a jak umí šetřit. Za loňský rok zasekl Česku sekeru „jen“ 271 miliard korun. Což je podle Stanjury o deset miliard méně, než se původně předpokládalo.

Daňové příjmy přesáhly plánovanou výši o 8,3 miliardy korun. Tak toto má být asi ta dobrá zpráva, kterou nám ODS sděluje. Stát od nás vybral víc peněz, a ještě vytvořil schodek přes čtvrt bilionu korun? To je skutečně důvod k radosti a k sebechvále.

Shrňme si to ještě jinak. Od covidu, proti kterému začal tehdejší premiér Andrej Babiš bojovat v roce 2020 tím, že opakovaně zavíral hospody, školy, nemocnice, fabriky, okresy a vesnice, utratil stát už o 1,7 bilionu korun víc, než dokázal vybrat. A dalších 240 miliard ještě utratí letos. To máme bratru dva biliony dluhů za šest let. Dobře to chlapci dělají.

Babiš ve dvou rozpočtech téměř 790 miliard korun. Přidával důchodcům, přestože na to neměl peníze. Nebylo to prý kvůli blížícím se volbám v roce 2021. „Nízké“ zadlužení státu mu to prý umožňovalo. To je prostě nesnesitelná lehkost bytí lidí, kteří rozdávají cizí peníze. Důchodci si skutečně polepšili. Za posledních šest let se průměrný důchod zvýšil v průměru o sedm tisíc a letos již překonal 21 tisíc korun měsíčně. Nová šlechta.

A ministr financí Stanjura za tři roky zvýšil české zadlužení, a dluhovou službu, která už je přes sto miliard ročně, o dalších 920 miliard korun. Toto fiasko nazývá konsolidací veřejných výdajů. Premiér Fiala tristní výsledek komentuje slovy: „Vládu jsme přebírali v době, kdy se naše země zadlužovala skoro nejrychleji v Evropě. Se záchranou veřejných financí jsme museli začít prakticky hned po jmenování…. náš přístup a výsledky rozpočtů za poslední tři roky dokazují, že rozpočtovou disciplínu lze spojit se strategickými investicemi. A to je dobré hospodaření - a to je jediná cesta k prosperitě a dobré budoucnosti naší země.“

Na příští rok naplánovala vláda schodek přes 240 miliard korun. Takže to bude celkem za šest let dva biliony korun dluhů. Babiš a Fiala si mohou podat ruce. Než si to na podzim na férovku rozdají.