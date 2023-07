Dalibor Martínek: Babiš si užívá čas v opozici. Nakupuje fabriky a čeká, co všechno vláda ještě pokazí

Každý poslední průzkum dává Babišovu hnutí ANO čím dál více procent ve volebních preferencích. Bude to za dva roky třicet procent, nebo čtyřiatřicet? Sázkaři mohou tipovat, sázkové kanceláře jim k tomu připraví kurzy. Přestože se volby do Poslanecké sněmovny budou konat až v roce 2025, už nyní téma voleb ve společnosti rezonuje.

Vláda hledá, jak vybrat od lidí více daní

Je to dáno samozřejmě aktuálním děním, vysokou inflací, obřím schodkem státního rozpočtu, zvyšováním daní, množstvím lidí, kteří začínají mít problém s penězi. Zatím to vypadá, že vláda pod diktátem ministra financí Zbyňka Stanjury jen hledá, jak vybrat od lidí více na daních, aby zalepila obří výdaje státu. To voliči nevidí rádi, když jim stát zase o něco víc bere.

Možná by to překousli, kdyby za tím viděli nějaký efekt. Za Klause jsme si utahovali opasky v naději na budoucí prosperitu. Proč si máme utahovat opasky nyní? Aby vláda na náš účet zalátala díry, které způsobila vláda předchozí, ta Babišova?

To je slabá motivace pro důvěru vládě. Běžného voliče nezajímají vládní argumenty o vzrůstajícím schodku. Volíme si vládu proto, aby zařídila dobré fungování státu. Aby byla dostupná zdravotní péče, aby se dostavěly dálnice do Polska nebo do Rakouska. Ne proto, aby nám finanční úřad vytahoval

z peněženek víc peněz pod záminkou zvyšujících se schodků veřejných financí. A celá ta drahá a neefektivní státní mašinerie mohla dál fungovat.

Nevím, jestli si lídr koalice, pravicová ODS uvědomuje, že její voliči nevolali po zvyšování daní.

Šikana finančních úředníků

Spíše si představovali osekání státu. Snížení počtu státních úředníků, moci státních úřadů, zjednodušení byrokracie. Kde je pirátská digitalizace? Nic z toho se neděje. Naopak se děje čím dál větší šikana finančních úřadů, které chtějí posbírat peníze pro stále víc bobtnající stát. Máme tu pololetní rekordní výběr daní. 644,3 miliardy korun, proti stejnému loňskému období o 12,5 procenta více. Máme se radovat, jak stát dobře funguje? Je to spíš k pláči. Proč vláda nehlásí zrušení x nepotřebných úřadů, paragrafů a pozic státních zaměstnanců? Proč se nic takového neděje?

Je náš stát beznadějně zabetonovaný spletí zákonů a zákonných nařízení, jejichž výsledkem je, že ani jediného státního či veřejného zaměstnance nelze propustit, zatímco zmenšující se skupina soukromých daňových poplatníků, která to vše živí, se musí neustále uskrovňovat? Má být výsledkem činnosti vlády návrat socialismu, kdy stát bude ekonomicky deptat hrstku odvážných, svobodně pracujících lidí? Zatím to tak vypadá. Co z takového přístupu vlády vyplyne? Vítězství Andreje Babiše v příštích volbách.

Babiš se tváří jako hodný strejda

Babiš se nyní, opět, tváří jako hodný strejda, který se po prohraných prezidentských volbách straní politického života. Nic není větší lež. Babiš si řídí své klíčové lidi v politice, Havlíčka a Schillerovou. A také v byznysu, celé vedení Agrofertu. A dál prosazuje své zájmy. Jaká to jsou? V politice nechat současnou koalici nemohoucně se plácat v problémech, které částečně nadrobil. Třeba populistickými valorizacemi penzí. Mezitím ve stínu politického dění dál rozšiřuje své podnikatelské impérium. Nyní definitivně, po schválení francouzskými úřady, dokončil akvizici výrobce hnojiv Borealis za dvacet miliard korun. Rozšíří své chemické impérium až do Francie či zemí Beneluxu.

Mimochodem, hnojiva byla vždy Babišovou pákou k ovládnutí potravinářských podniků. Dodal hnojiva, a když byla špatná sezona a zemědělec neměl na splátky, schlamstnul celý podnik. Babiš možná brzy, s tváří roztomilého lidumila, schlamstne celou Evropu. A v Česku vyhraje volby.