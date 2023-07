Lukáš Kovanda: Vláda se v pololetí vešla do „povoleného“ schodku. Ale do konce roku to nevydrží

Vláda se v polovině roku stále vešla do „povoleného“ schodku. I přes červnové zlepšení salda hospodaření ale bude muset přistoupit k novelizaci rozpočtového zákona, schodek totiž může být až 350 miliard korun, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Vláda v červnu výrazně zlepšila kumulativní saldo letošního hospodaření státního rozpočtu. Po květnovém deficitu 71,4 miliardy se jí za červen dařilo celkově hospodařit ve výrazně kladných hodnotách. Červnové hospodaření státního rozpočtu totiž končí přebytkem 56 miliard korun. Schodek státního rozpočtu tím pádem klesá z květnové kumulativní úrovně 271,4 miliardy korun - nejhlubšího rozpočtového deficitu za prvních pět měsíců roku od vzniku Česka - na červnovou kumulativní hodnotu 215,4 miliardy korun.

Státní rozpočet v červnu mívá tradičně výrazně lepší výsledky než v květnu. To proto, že na příjmové straně rozpočtu se pozitivně projevují platby z daně z příjmu právnických osob. I tak je ale letošní červnové kladné saldo výrazně vyšší než to loňské, odpovídající za červen pouze 6,3 miliardy.

Čekání na rekordní dividendu ČEZ

Navíc se vláda letos v srpnu dočká příjmu z mimořádně vysoké, historicky rekordní dividendy ČEZ, odpovídající 145 korunám na akcii. Příjem z ní bude činit přibližně 54 miliardy korun a bude zhruba třikrát vyšší než loni.

K tomu vláda ještě může v září počítat s mimořádným příjmem v podobě plateb záloh na daň z mimořádných zisků, kterou na rozdíl od loňska uvaluje na velké energetické a petrochemické společnosti a banky.

Tradičně ve druhé polovině roku bývá výpůjční aktivita vlád slabší než v prvním pololetí.

Přes to všechno je odvážné z dnešních čísel usuzovat na to, že se vládě celoročně podaří hospodařit nejvýše se schodkem 295 miliard, jak si předsevzala. I po zahrnutí mimořádných příjmů a zohlednění nižší výpůjční aktivity totiž konečný schodek státního rozpočtu za letošek velmi pravděpodobně překoná úroveň 300 miliard korun, a to minimálně v rozsahu hned několika desítek miliard korun.

Vláda tak ještě během léta bude s největší pravděpodobností nucena novelizovat rozpočtový zákon a stanovit vyšší „povolený“ schodek, až kolem 350 miliard korun.