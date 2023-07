Agrofert posílil svoji chemickou divizi, převzal německý Borealis

Holding Agrofert dokončil převzetí divize na zpracování dusíku rakouské chemičky Borealis, která zahrnuje výrobu hnojiv, melaminu a technických dusíkatých produktů. Transakce za 810 milionů eur byla dokončena ve středu. Holding díky odkupu divize rozšíří své aktivity v Rakousku, Německu a Francii a bude moci využívat distribuční sít Borealisu podél toku Dunaje.

Do února 2017 vlastnil koncern Agrofert někdejší ministr financí a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů. Agrofert zaměstnává přes 30 tisíc lidí, z toho 20 775 v Česku. Zisk skupiny loni vzrostl o 124 procent na 12,97 miliardy korun. Tržby vzrostly o 33 procent na 245 miliard korun.

Do holdingu patří mimo jiné chemičky Precolor, Deza, Fatra nebo Synthesia. Podle předsedy představenstva Zdeňka Průši loni růst celé skupiny táhly právě chemické továrny hlavně v zahraničí.

Místopředseda představenstva holdingu Agrofert Petr Cingr uvedl, že výroba hnojiv je pro Agrofert jedním z klíčových segmentů. Skupina podle něj zhruba zdvojnásobí svou výrobní kapacitu. "Zároveň vstoupíme na nové trhy, zejména Francie, zemí Beneluxu, Bulharska a Srbska," doplnil.

Převzetí divize Agrofert oznámil již loni. Borealis spadá pod skupinu OMV. Společnost původně chtěla divizi pro výrobu hnojiv prodat za 455 milionů eur ruskému koncernu EuroChem. Z této dohody však sešlo kvůli západním sankcím vůči Rusku. Evropská komise souhlas s prodejem divize Agrofertu vydala letos v březnu. Uvedla, že transakce nijak nenaruší hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru. Jako poslední krok tehdy zbývalo získat souhlas úřadů ve Francii, který firma již také získala.

Výkonný ředitel společnosti Borealis Thomas Gangl uvedl, že akvizice divize Agrofertem je přínosem pro bezpečnost dodávek v Rakousku a Evropě. "Vznikne silná evropská společnost, která zajistí stabilní dodávky hnojiv a v důsledku toho i plodin a potravinářských produktů," dodal.