Stanislav Šulc: Letáky nikdy nebyly „zdarma“. Možná bezplatně. A to můžou zůstat klidně dál

Málokdy viděný úkaz. Senioři i obchodní řetězce se bouří společně. Důvod? Recyklační poplatek, který chce vláda uvalit krom jiného také na slevové letáky. Zdánlivě neškodný krok má potenciál způsobit pořádnou sociální bouři. Podle seniorů totiž jde o diskriminaci, podle řetězců zase o snahu vlády trestat ty, kdo letáky využívají. Přitom se jaksi zapomíná na to, že za letáky samozřejmě platíme celou dobu a budeme za ně platit všichni i dál. Stejně jako za onen recyklační poplatek.

Reklama

Bouře ve sklenici vody, která má potenciál ještě víc zhoršit volební výsledek aktuálně vládnoucích stran. To je boj o recyklační poplatek, který navrhuje ministerstvo životního prostředí kromě dalších proto-odpadních věcí uvalit také na slevové letáky.

Již první informace o záměru vyvolala nevoli zejména u seniorů. Pro ně jsou letáky pravděpodobně jedinou šancí, jak se zorientovat ve spletitém retailovém prostředí. Na což řetězce velmi rychle naskočily a v souladu se svými klienty tepou vládní záměr. A celou věc rovnou poměrně odvážně označují za sociální diskriminaci. Celá věc se tak zvrhla v to, že většina seniorů vlastně nemá internet a nemůže si letáky stáhnout v digitální podobě.

Čeští důchodci se bouří. Pětikoalice chce omezit tisk slevových letáků Zprávy z firem Na základě nabídek z tištěných reklamních letáků v obchodech nakupuje 94 procent českých seniorů, přičemž třetina často. ČTK Přečíst článek

Nicméně, o tom to opravdu vůbec není. Debata se tak opět mistrně znesmyslňuje a jakákoli esence vypařuje do ztracena.

Reklama

Letáky jsou spam

Předně: letáky zdarma nikdy nebyly. Jak vždy hlásal exministr financí Miroslav Kalousek, zdarma není nic, maximálně to je bezplatně. Pro letáky to platí přinejmenším stejně. Letákový byznys je obří, točí se v něm desítky milionů korun, a ty, možná pro mnohé překvapivě, nedávají zadavatelé ze svého. Nicméně promítají to jako klasický náklad do každé ceny veškerého zboží. Takže ano, za letáky si platíme tak nějak všichni, pokud nakupujeme u prodejců, kteří tuto formu marketingu využívají.

Za druhé: letáky jsou jako spam. Ten digitální je v podstatě zakázaný, na ten papírový si nikdo nedovolí sáhnout. Tedy alespoň nikoli přímo. Až nyní si ministerstvo životního prostředí všimlo, že toho odpadu z letáků je opravdu z podstaty příliš. Jepičí život letáku nutí lidi v lepším případě tuny naházet do modrých popelnic, v horších případech do popelnic obecných. Což opět vede k různým zátěžím, ať už ekologickým, tak i ekonomickým.

Letáky jen pro někoho

Recyklační poplatek tak je logickým tahem vlády přenést část nákladů na původce tohoto informačního odpadu. A rozhodně se nenechme mýlit, že tyto poplatky neskončí stejně jako ostatní náklady spojené s tvorbou a distribucí letáku v ceně zboží.

Takže dobrá zpráva pro všechny, koho se to týká: nebojte, letáky určitě nezmizí.

A možná v tom celém je ještě další dobrá zpráva, že jich výrazně ubude a budou cílit opravdu jen na ty, kteří nemají připojení k internetu, když jich tedy je tolik.