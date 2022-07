Berlín žádá Kanadu, aby vrátila Rusku turbínu a zbavila tak Kreml výmluv. Jinak hrozí propad i české ekonomice

Německý ministr hospodářství Robert Habeck žádá kanadskou vládu, aby vrátila Rusku turbínu do plynovodu Nord Stream 1. Kanada ji zadržuje v souladu se sankcemi. Pokud by ji Rusku vydala, sankce poruší. Berlín ji k tomu přesto vyzývá, protože se obává propadu své ekonomiky v důsledku nedostatku ruského plynu, jenž hrozí právě kvůli chybějící turbíně.

Habeck se Kanadu snaží přesvědčit tak, že když ta turbínu Rusku vrátí, Kreml přijde o klíčovou záminku. Snížení toku plynu plynovodem Nord Stream 1 o 60 procent, které přetrvává od poloviny června, je totiž podle Berlínu politicky motivované. Podle řady expertů by Rusko, kdyby skutečně chtělo, mohlo Německu plyn dodávat jinou cestou než plynovodem Nord Stream 1. Případně by mohlo využít jiné, záložní turbíny.

Kreml uvádí, že plyn plynovodem Nord Stream 1 nemůže v plné míře posílat právě z důvodu zmíněné chybějící turbíny. Takže pokud by Rusko danou turbínu mělo, nemohlo by se už na nic vymlouvat, míní Berlín. A s tím se také snaží přesvědčit Kanadu i západní veřejnost. Habeck doslova žádá Kanadu i západní veřejnost o pochopení, když by nyní Ottawa měla na jeho naléhání sankce porušit. Protože pokud turbína stále bude v kanadských rukou, Kreml stále bude mít svoji záminku. „Opravdu účinné sankce jsou jen takové, které poškozují více Rusko než naši ekonomiku,“ apeluje Habeck.

Bez plného obnovení dodávek ruského plynu je tuto zimu v EU velmi pravděpodobný náběh přídělového hospodaření s plynem, uvádí ve své nové analýze výzkumný institut Oxford Economics. Nejhůře zasaženými ekonomikami by v takovém případě byla podle něj vedle německé také italská, maďarská a česká.

Zmíněná turbína byla vyrobená v Kanadě německou firmou Siemens Energy. Rusko ji do kanadského Montrealu poslalo na opravu, však kanadská vláda ji dosud zadržuje. Kanadský premiér Justin Trudeau zadržení vysvětluje sankcemi na ruský ropný a plynárenský průmysl, které Ottawa uplatňuje v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu.

