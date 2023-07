Americké inovace jsou pouze na export aneb kovářova kobyla chodí bosa

Různé žebříčky a studie pravidelně opěvují inovativnost Spojených států a tamních firem. V běžném životě si ale člověk na druhém břehu Atlantiku často přijde jak v rozvojové zemi, píše odborník na Spojené státy Newstreamu Zdeněk Pečený.

Reklama

Inovace na vývoz

Každou chvíli se objeví žebříček nejinovativnějších firem světa či zpráva o tom, jak že jsou Američané inovativní. Naposledy tento. Něco na tom určitě bude, ale kdo strávil či tráví dost času za Atlantikem, se nemůže zbavit nutkání nad tím jen nevěřícně kroutit hlavou. Především, co se zavádění nových technologií týče, jsou Spojené státy a tamní byznysy na štíru.

Je neoddiskutované, že v tamních firmách se rodí převratné inovace, proč má ale člověk v každodenním životě ve Spojených státech pocit, že se ocitl v rozvojovém světě? Možná si americké firmy vyhodnotily, že více vydělají exportem svých inovací do zbytku světa. Přeci jen svět má osm miliard obyvatel, Spojené státy jen něco přes 330 milionů.

Omluva ve schránce

Když se mi jedna ze tří největších amerických aerolinek chtěla omluvit za problémy, které způsobila, vystavila mi kredit na nákup letenek. V současném pokrokovém světě by si každý myslel, že emailem přijde kód, který se následně zadá do příslušné kolonky při online rezervaci letu. Kdepak, takhle to ve Spojených státech, nejinovativnějším místě planety, nefunguje. Poštou (!) dorazila cenina srovnatelná se šekem – ty se mimo jiné ve Spojených státech stále těší masivní oblibě. K uplatnění tohoto kreditu bylo nutné vytvořit rezervaci online, následně zavolat na linku aerolinky, kde zjistitíte, že po dvou hodinách na telefonu je ještě potřeba toto cenné psaní odeslat do anglického Liverpoolu, kde je jediné evropské sběrné místo pro tyto „šeky“. Teprve, když dopis bezpečně dorazil do Liverpoolu, došlo ke zpracování platby a vystavení letenky. Prostě proč to dělat jednoduše, když to jde složitě a la 80. léta minulého století?

Amazon a Apple zaplatí ve Španělsku miliardové pokuty. Jejich vzájemná dohoda prodražila Španělům iPhony Zprávy z firem Španělský antimonopolní úřad v úterý vyměřil americkým společnostem Amazon a Apple pokuty v celkovém objemu 194,1 milionu eur (zhruba 4,6 miliardy korun), a to kvůli omezování hospodářské soutěže v internetovém prodeji zařízení Applu ve Španělsku. Informovala o tom agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Oldschool

Krásný příklad je také čip na platební kartě. Jeho první generace vznikla ve Spojených státech už na konci 70. let, přesto rozšíření této technologie přišlo nejdříve v Evropě. K jeho masivnímu zavedení na starém kontinentu došlo před dvěma dekádami. Spojené státy tento nástup úplně zaspaly. Dnes se dá platební kartou platit i bezkontaktně. A není ani za potřebí fyzická platební karta. V tuzemsku se bezkontaktně začalo platit již v roce 2011, ve Spojených státech to bylo až o tři roky později, ale běžnějšími se staly až před 4 až 5 lety. Nejvíce se o to zasloužil král inovátorů (dle zmíněného žebříčku) – společnost Apple. Ta potřebovala prosadit svoji službu Apple Pay, tedy placení mobilem či hodinkami, ze kterého má provizi. A tak úspěšně zatlačila na výměnu antických platebních terminálů za moderní, jaké známe z Evropy.

Když jsem českému bankéři popisoval, jak ve Spojených státech stále probíhá platba v restauraci, kdy obsluze předáte kartu, ta sní odejde a následně kartu donese zpět i s účtem k podpisu, tak si myslel, že si dělám srandu. Nedělal. Většina těchto podniků má stále platební terminály, které umí pracovat pouze s magnetickým proužkem na kartě. Naštěstí se již začínají objevovat restaurace, kde obsluha přijde s terminálem, který si rozumí s čipem či bezkontaktní platbou, až ke stolu. Chtělo by nejinovativnější ekonomice světa zatleskat, mají za Evropou jen dvacet let zpoždění.