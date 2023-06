Scénář blízký holdingu Malina. Ostravská FG Energy je v insolvenci a chystá reorganizaci

Ostravská firma FG Energy, která se zabývá instalacemi fotovoltaických zařízení, je v insolvenci. Insolvenční návrh na ni podalo před měsícem několik věřitelů, od nichž si firma nechala zaplatit zálohy, ale fotovoltaické elektrárny jim nedodala.

FG Energy v poslední den lhůty, v níž se k návrhu měla vyjádřit, poslala soudu žádost, aby jí lhůtu prodloužil, protože připravuje reorganizační plán, uvedl server Lidovky.cz. Svým vyjádřením firma prakticky potvrdila, že nemá prostředky na vyrovnání s věřiteli, a splňuje tak podmínky pro bankrot. „Dlužník tímto sděluje, že má v úmyslu předložit reorganizační plán, který v současné době projednává,” sdělila v žádosti soudu jednatelka FG Energy Olena Sydletska.

Společnost žádá o prodloužení lhůty do konce července, nebo alespoň do 12. července. Očekává, že do té doby předloží reorganizační plán. Své pohledávky soudu přihlásilo už více než 20 věřitelů firmy.

Scénář podobný holdingu Malina

Lidovky napsaly, že FG Energy jsou jednou z menších firem v instalacích fotovoltaických panelů na střechy a že firma podobně jako například Energetický holding Malina vybírala zálohy a instalaci nedokončila nebo vůbec nezačala. V květnu firmu vyloučil Cech akumulace a fotovoltaiky kvůli nedodržování kodexu a dalším problémům.

„FG Energy je jen dceřinou společností dříve stejnojmenné polské firmy. I ta je v problémech. Od polského antimonopolního úřadu, který má pod palcem i ochranu spotřebitele, dostala v lednu definitivně pokutu 28,4 milionu zlotých, tedy 152 milionů korun, za celou řadu prohřešků," uvedly Lidovky.

