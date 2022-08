Zpět k rekordům. Cena plynu pro evropský trh přesáhla 300 eur za megawatthodinu

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes přesáhla 300 eur za megawatthodinu (MWh). Ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v září dopoledne vykazovala růst o více než šest procent skoro na 316 eur (7792 korun) za megawatthodinu. V předchozích dvou dnech byla přitom poměrně stabilní. Dražší byl zemní plyn jen bezprostředně po vypuknutí války na Ukrajině.

Začátkem března se cena plynu krátce dostala až ke 345 eurům za megawatthodinu. Ještě ten den ale klesla zpět pod 200 eur/MWh. Za stále vyššími cenami plynu v Evropě stojí právě nedostatek této suroviny ve spojitosti s ozbrojeným konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem.

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku dne 25. srpna 2022 (v eur/MWh):

zdroj: TTF

Trh vyhodnocuje ohlášené další přerušení dodávek ruského plynu do Evropy plynovodem Nord Stream 1. Rusko oznámilo, že od 31. srpna na tři dny dodávky Nord Streamem zastaví. To podnítilo obavy, že by se již tak silně omezený tok plynu z Ruska mohl úplně zastavit, pokud by se dodávky po přerušení znovu neobnovily.

Růst cen plynu přispívá i k silnému růstu cenu elektřiny. Cena termínového kontraktu na elektřinu na burze EEX v Lipsku ve středu uzavřela na rekordních 709 eurech (přes 17.480 korun) za megawatthodinu. Za poslední dva týdny vzrostla asi o 50 procent.

