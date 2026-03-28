newstream.cz Money Změna času je drahý relikt minulosti. Její zrušení by mohlo Čechům přinést přes 16 tisíc ročně

Lukáš Kovanda
Střídání zimního a letního času se pod dlouhá desetiletí obhajovalo jako „hospodárné opatření“, které má šetřit energii. Jenže ekonomika 21. století už dávno nestojí na petrolejkách a lampách, které se díky slunci rozsvítí o hodinu později. Moderní prosperita se opírá o produktivitu a schopnost soustředění. A právě v tomto ohledu začíná změna času vycházet společnost draze.

Výzkum London School of Economics ukazuje, že po započtení dopadů na zdraví, produktivitu i kvalitu života by zrušení změny času mohlo odpovídat zlepšení blahobytu zhruba 754 eur na osobu ročně. Tento údaj nepředstavuje přímou finanční ztrátu, ale peněžní vyjádření dopadu na kvalitu života. Pokud zohledníme nižší ekonomickou úroveň Česka (zhruba 90 procent průměru EU v HDP na obyvatele v paritě kupní síly), odpovídal by to zhruba 679 eurům na osobu ročně, tedy přibližně 16 600 korun. Pro celou českou ekonomiku by to představovalo zhruba 180 miliard korun ročně.

Ve srovnání s touto sumou působí údajný energetický přínos střídání času téměř komicky. Úspora elektřiny se v tuzemsku odhaduje na zhruba 84 milionů korun ročně. Jen si to srovnejte: ztráta je více než dvoutisíckrát vyšší než domnělý zisk.

Ropa

Válka na Blízkém východě se rozšiřuje: Hútíové otevřeli druhou frontu, ropa může citelně zdražit

Money

Do konfliktu na Blízkém východě se nově zapojili jemenští povstalci Hútíové, kteří zahájili raketové útoky na Izrael. V oblasti Perského zálivu se tak fakticky otevírá druhá fronta války.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Náklady skryté pod hladinou

Přitom podstatná část těchto nákladů zůstává skrytá pod hladinou. Únava, nižší výkonnost v kancelářích i fabrikách, vyšší nemocnost nebo zbytečná chybovost se rozlévají jako jed napříč celým hospodářstvím.

Argument o úspoře energie navíc v digitálním věku zcela ztratil pevnou půdu pod nohama. Vědecký konsensus je proto neúprosný: úspory elektřiny jsou naprosto minimální a v mnoha případech může být paradoxním výsledkem i vyšší celková spotřeba.

Není proto divu, že veřejnosti už dochází trpělivost. Podle průzkumů agentury STEM/MARK vadí střídání času většině Čechů. Odpor navíc logicky roste s věkem, jak se tělo hůře vyrovnává s těmito umělými šoky. I když se lidé neshodnou, zda ukotvit natrvalo čas letní, nebo zimní, v jednom mají jasno: současný stav nevyhovuje nikomu.

Evropská unie si tento problém uvědomila už před lety. Ve veřejné konzultaci v roce 2018 se rekordní počet milionů Evropanů vyslovil pro konec tohoto rituálu a Evropský parlament následně zrušení podpořil. Jenže pak narazila racionalita na bruselskou realitu a neschopnost členských států se dohodnout, které časové pásmo si vlastně nechat. Výsledkem je paralýza: víme, že systém je rozbitý a drahý, ale raději ho zachováme, protože změna by vyžadovala příliš mnoho diplomatického úsilí.

Čím déle budeme tento přežitek udržovat při životě, tím déle budeme všichni platit vysokou daň za řešení, které už dávno patří do muzea průmyslové revoluce, nikoliv do 21. století.

Ruský prezident Vladimir Putin

Mezinárodní měnový fond zlepšil výhled světové ekonomiky, Rusko zůstává slabé

Money

nst

Přečíst článek

Generální tajemník NATO nás tento týden uklidnil, že aliance je silnější než kdy dřív. Vzhledem k aktuálnímu mezinárodnímu dění to vypadá, že Mark Rutte strávil poslední měsíce v izolované kanceláři bez oken. Obranné rozpočty sice bobtnají, ale v sázce je samotná podstata NATO.

Generální tajemník NATO Mark Rutte tento týden prezentoval výroční zprávu. Povětšinou se točil kolem výdajů na obranu, takže celkový dojem z jeho vystoupení působí tak, že aliance nečelí žádným vážným potížím.

Rok 2025 byl pro NATO skutečně přelomovým. Na jeho konci z něj státy vyšly s výrazně vyššími výdaji na obranu, dokonce se jim povedlo konečně plnit více než deset let starý závazek vydávat na obranu alespoň dvě procenta HDP. Konsenzus navíc předpokládá, že tato rozpočtová položka v dalších letech opět výrazně poporoste.

Zběžný pohled tedy není nijak zvlášť kritický. Ovšem Rutteho věta, že „NATO je silnější než kdy dřív“, zní hodně nadneseně. A co víc, západní obranná aliance, která byla desítky let garantem mezinárodního systému, je dnes dost možná na křižovatce. O tom by se mělo mluvit stejně jako o výdajích na obranu, ne-li více.

Donald Trump

„Asi už je chránit nemusíme.“ Trump si opět postěžoval na členy NATO

Politika

Americký prezident Donald Trump podle tiskových agentur uvedl, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít na pomoc Severoatlantické alianci. Jako důvod uvedl, že NATO neposkytlo USA materiální podporu během současné války proti Íránu. Jeho vyjádření znovu vyvolalo pochybnosti o postoji k principu vzájemné obrany, který je klíčovým pilířem aliance, poznamenala agentura Reuters.

nst

Přečíst článek

Probuzení v hořící posteli

Obranná politika zdaleka není jen o výdajích, ale i o akceschopnosti, koordinaci. Mnohokrát byla historie svědkem konfliktů, kde méně početná i hůř vyzbrojená strana vyšla vítězně. A právě ochota spolupracovat se velice rychle drolí. Síla NATO tkvěla ve spolupráci mezi Evropou s Spojenými státy, ovšem do nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu je hranice mezi spojencem a nepřítelem povážlivě rozostřená.

Ještě nedávno se evropské státy ke zvyšování výdajů na obranu moc neměly. Ani Ruská invaze na Ukrajinu je k tomu nedotlačila. Ostatně za vlády Joea Bidena se nemusely obávat, že by „outsourcování“ bezpečnostní politiky do USA mělo skončit. Větší změny přišly až s Donaldem Trumpem. Stalo se vlastně to, co evropští trumpisté před volbami vyhlašovali – že Trump donutí Evropu se probudit.

Jenže toto probuzení proběhlo tak, že dosavadní klíčový spojenec Evropy ze dne na den začal demontovat mezinárodní řád, na spřátelené státy vyrazil ze cly a dalšími výhrůžkami. Transatlantickou obrannou spolupráci oslabil právě Donald Trump. Evropě došlo, že na dosavadní pořádky už nelze spoléhat. K probuzení tedy nepochybně došlo. Ne však k probuzení se zpěvem ptáčků za okny, ale tím, že vám začne hořet postel.

Sice máme obranné rozpočty nadité jako nikdy, ale přesto žijeme v podmínkách nejistoty, jakou svět nezažil minimálně desítky let.

Další vrásky pro Babišovu vládu? Rutte žádá masivní navýšení výdajů na obranu

Money

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte vyzval členské země, aby v červenci na summitu v Ankaře přesvědčily, že jsou na důvěryhodné cestě ke zvýšení obranných výdajů na pět procent hrubého domácího produktu. Rutte to uvedl ve výroční zprávě NATO za rok 2025, podle níž evropské země a Kanada zvýšily loni meziročně objem financí věnovaných na obranu o 20 procent.

ČTK

Přečíst článek

Spojenectví jako podřízenost

Na vině je opět politika Trumpovy administrativy. Nejenže se zbrkle pouští do nových konfliktů, k tomu zcela překopává koncept NATO. Donald Trump nevidí jako funkci NATO jako orgánu kolektivní bezpečnosti, ale ostatní státy jejich armády by rád viděl jako sobě podřízené.

Jak jinak si vysvětlit jeho počínání v Íránu? Konflikt nastartuje, aniž by se s nejbližšími evropskými spojenci poradil a případně své kroky koordinoval, následně ale požaduje, aby se do něj zapojili. Dle jeho rozkazů. Když se někdo do války nechce nechat zatáhnout, jako Španělská vláda, vyrukuje s urážkami a hrozbami.

Donald Trump evidentně v podstatu NATO příliš nevěří. Vzhledem k jeho nepředvídatelnosti a malichernosti, je nepředvídatelná i celá aliance. Jsme si například jisti, že by se za evropskou zemi, třeba v Pobaltí, v případě napadení Ruskem postavil? Nebo by spíše vyjednal nějakou „supervýhodnou“ dohodu? Jak se Trump zachová, pokud evropské vlády nebudou plnit jeho momentální přání?

V trumpovském světě nemá Evropa na bezpečnost zrovna velký vliv. Příliš dlouho nechávala obrannou politiku na USA, a to až do takové míry, kdy je akceschopnost (a tudíž smysl) NATO ve hvězdách. Mark Rutte i ostatní evropští lídři by se měli zamyslet důkladněji, ne jen přepočítávat procenta.

Související

Mark Rutte
Aktualizováno

Další vrásky pro Babišovu vládu? Rutte žádá masivní navýšení výdajů na obranu

Money

ČTK

Přečíst článek

Němci neví, co si počít s vilou po Goebbelsovi. Zájem o opuštěný areál má bundeswehr

S areálem kolem Goebbelsovy vily si úřady nevědí rady, mohl by posloužit armádě
ČTK
ČTK
ČTK

Ministr propagandy nacistického Německa Joseph Goebbels si v roce 1939 nechal postavit severně od Berlína vilu. V 50. letech poblíž ní vznikla vysoká škola komunistické mládeže. Celý areál, známý jako Bogensee, posledních více než 20 let zeje prázdnotou a čeká na nové využití. Nyní se o něj začala zajímat německá armáda, uvedl úřad pro armádní infrastrukturu. Kvůli rostoucím výdajům na obranu a snaze Německa vybudovat největší konvenční armádu v Evropě totiž potřebuje bundeswehr nové prostory.

Pozemek nedaleko města Wandlitz věnovalo v roce 1936 město Berlín ministrovi propagandy Goebbelsovi k 39. narozeninám. Jeden z nejmocnějších mužů třetí říše si na něm vybudoval venkovské sídlo, které pojmenoval Waldhof čili Lesní dvůr.

Goebbels vilu využíval jako místo pro své milostné aféry, často tam pobývala i česká herečka Lída Baarová, která byla ministrovou milenkou. Ke konci války Goebbels coby jeden z nejbližších spolupracovníků Adolfa Hitlera přestěhoval do vily u jezera Bogensee celou rodinu. Později se vrátil do Berlína, kde v Hitlerově bunkru spáchal spolu se svou ženou sebevraždu. Zabili i svých šest dětí.

Líheň kádrů východoněmeckých komunistů

Po druhé světové válce vilu získala mládežnická organizace východoněmeckých komunistů Svobodná demokratická mládež (FDJ), která byla v Německé demokratické republice (NDR) obdobou československého Socialistického svazu mládeže (SSM). Na místě pak vznikl rozsáhlý areál, v němž se usídlila vysoká škola FDJ pojmenovaná po prvním a jediném prezidentovi NDR Wilhelmovi Pieckovi. Sloužila jako líheň kádrů východoněmeckých komunistů.

Po roce 2000 se areál z větší části nevyužíval a začal chátrat. Na konci letošního ledna dokonce shořela část památkově chráněné budovy někdejší vysoké školy. Oheň zcela zničil cenný sál v hlavní budově, kde se propadla střecha.

Vladimir Putin

Ukrajině hrozí „finanční tragédie“. Peníze na obranu před Rusy mohou brzy dojít

Money

Ukrajině hrozí, že jí do dvou měsíců dojdou peníze na financování obrany před ruskou vojenskou agresí. V současnosti má Kyjev peníze na krytí nákladů pouze do června, plyne podle agentury Bloomberg z odhadů domácích i zahraničních činitelů, kteří si kvůli citlivosti informací nepřáli být jmenováni.

ČTK

Přečíst článek

V minulosti se objevila řada nápadů na využití šestnáctihektarového areálu. Je v majetku města Berlína, který před pár lety uvažoval o jeho demolici. Na údržbu totiž ročně vydává zhruba čtvrt milionu eur (přes 61 milionů korun). Zabránit tomu chce nedaleké braniborské město Wandlitz, které získalo budovy i pozemky loni na podzim na dva roky zdarma do své správy. Žádný konkrétní projekt nového využití ale zatím nepředstavilo.

Zájem má armáda

Nadějí by pro areál mohl být zájem německé armády. Mluvčí Spolkového úřadu pro infrastrukturu, ochranu životního prostředí a služby bundeswehru (IUD) uvedl, že kvůli současné bezpečnostní situaci ve světě a s ní souvisejícím vyšším cílům NATO se německá armáda v příštích letech podstatně zvětší.

„Bundeswehr prověřuje po celém Německu řadu objektů, které by se mohly potenciálně hodit pro budoucí armádní využití,“ uvedl mluvčí. „V současnosti prověřujeme také areál Bogensee u obce Wandlitz v zemské okrese Barnim,“ dodal. Zdůraznil přitom, že prověřování areálu není zdaleka uzavřené.

Starosta města Wandlitz Oliver Borchert zájem bundeswehru vítá, podle něj by ale nebylo správné soustředit se pouze na armádní využití. „Zůstáváme otevřeni různým možnostem využití, ať už by to bylo vzdělávání, zdravotnictví či cestovní ruch,“ řekl starosta webu Tagesspiegel. Zdůraznil přitom, že armáda při obhlídce areálu výslovně vyloučila, že by mohla kvůli historické zátěži využívat i přímo Goebbelsovu vilu.

Německý kancléř Friedrich Merz avizoval, že chce kvůli ohrožení ze strany Ruska vybudovat z bundeswehru nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Německo podle plánu do roku 2029 postupně zvýší výdaje na obranu na 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

