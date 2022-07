Zlato je na více než ročním minimu. Další ochromující úder mu uštědří ECB

Cena zlata ve čtvrtek na světových trzích klesla nejníže od loňského března. Kolem poledne kov ztrácel zhruba 0,8 procenta a jeho cena se pohybovala kolem 1682 dolarů za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Investoři čekají, zda a o kolik dnes Evropská centrální banka (ECB) zvýší základní úrokové sazby. Vyhlídka na zdražování peněz ze strany velkých centrálních bank totiž snižuje atraktivitu zlata, které žádné úroky nenese.

ECB už dříve naznačila, že na červenec počítá se zvýšením sazeb o čtvrtinu procentního bodu. Vzhledem k vysoké inflaci, jež v eurozóně v červnu dosáhla rekordních 8,6 procenta, však analytici nevylučují, že ECB sazby zvýší výrazněji. Základní úroková sazba se v eurozóně naposledy zvýšila v roce 2011.

Příští týden zasedá měnový výbor americké centrální banky (Fed). Trhy odhadují, že svou základní sazbu zvýší o tři čtvrtiny procentního bodu z aktuálního pásma 1,50 až 1,75 procenta.

„Zlato zůstává jako kdykoli předtím citlivé na zvyšování sazeb centrálními bankami. Očekávejte, že dnes dostane další úder, pokud ECB zvýší sazby o 0,5 procentního bodu, protože obavy se tak promění v realitu,” cituje agentura Reuters analytika Matta Simpsona ze společnosti City Index. Zlato podle něj také reaguje na fakt, že se dostalo pod hladinu 1700 dolarů, což je úroveň, od která si analytici slibovali, že vydrží déle.

Stříbro kolem poledne ztrácelo asi dvě procenta na 18,28 dolaru za troyskou unci. Platina odepisovala 0,8 procenta na 851,18 USD/oz.

