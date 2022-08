V Británii vyhodili ovoce a zeleninu za stovky milionů. Neměl ji kdo včas sklidit

V Británii se v letošním roce kvůli nedostatku pracovních sil vyhodilo ovoce a zelenina přinejmenším za 22 milionů liber (641 milionů korun), na farmách se ale celkové škody odhadují až na trojnásobek. S odvoláním na britský Národní svaz farmářů o tom informoval server listu The Guardian.

Asi 40 procent respondentů ze svazu potvrdilo, že kvůli nedostatku pracovní síly utrpěli ztráty na úrodě. Britským farmám chybí v průměru 14 procent pracovníků. Problémy zhoršil i fakt, že někteří zaměstnanci nepřišli do práce vůbec nebo z ní předčasně odešli.

Vzhledem k tomu, že průzkum reprezentuje pouze třetinu britského sektoru, svaz odhaduje, že by se letošní ztráty na potravinách mohly vyšplhat až na 60 milionů liber (1,7 miliardy korun).

Produkce klesla o 20 procent

„Plýtvá se kvalitními a výživnými potravinami v době, kdy rodiny v celé zemi bojují o to, aby vyšly s penězi kvůli rostoucím životním nákladům. Navíc dlouhotrvající suché počasí a rekordní teploty vytvořily opravdu náročné podmínky pro pěstování ovoce a zeleniny. Každá plodina je cenná, pro zemědělský podnik i pro lidi. Nemůžeme si dovolit nechat potraviny nesklizené,“ řekl místopředseda svazu Tom Bradshaw.

Více než polovina dotázaných uvedla, že jim produkce klesla v průměru téměř o 20 procent, částečně v důsledku nedostatku pracovníků. Pěstitelé očekávají další pokles produkce i příští rok

Zemědělci se momentálně potýkají s nedostatkem pracovníků, což zapříčinil i fakt, že Británie vykazuje vysokou zaměstnanost a alternativní pracovní nabídky. Například práce skladníka nebo řidiče nabízí často vyšší mzdu a stabilitu. Boj o pracovníky vedl v Británii k růstu mezd a zapříčinil problémy v pohostinství, logistice či výrobě potravin.

Brexit omezil přístup sezónním pracovníkům

Brexit navíc omezil přístup k sezonním pracovníkům přicházejícím z EU, zatímco válka na Ukrajině narušila zaběhlý trend, kdy tato východoevropská země v posledních letech poskytovala velkou část pracovní síly v Británii. Letošní program pro sezonní pracovníky, který zajišťuje krátkodobá víza osobám pomáhajícím při sklizni a výrobě potravin, nabízel až 38 tisíc víz. Jen zemědělský sektor však potřebuje na pomoc až 70 tisíc lidí.

Kvůli komplikacím v Evropě se britské zemědělství snaží nalákat místní pracovníky nebo naopak lidi ze vzdálenějších zemí. Průzkum svazu farmářů však zjistil, že jen méně než čtyři procenta sezonních pracovníků pocházejí z Británie. Většina potenciálních britských adeptů na tuto práci totiž nebydlí v blízkosti farem, takže více než dvě třetiny zemědělských pracovníků musí Británie získávat prostřednictvím programu pro sezonní pracovníky.

Británie se vedle problémů s ovocem a zeleninou potýká i s nedostatečnou úrodou brambor. Nedaří se letos dokonce ani plodinám, které jsou obvykle odolné vůči suchu, jako je kukuřice. V zemi klesá i produkce mléka, zejména kvůli nedostatku krmiva pro krávy a kvůli tomu, že rozsáhlé plochy zemědělské půdy ohrožují lesní požáry.

