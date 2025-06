Ranné brambory z Polabí jsou téměř sklizené. Úroda možná bude i nadprůměrná

V Polabí, jednom z nejúrodnějších regionů České republiky, pokračuje sklizeň raných brambor. Ta začala zhruba o týden později než v loňském roce a pěstitelé očekávají průměrné až mírně nadprůměrné výnosy. „Jarní podmínky byly velmi slušné a pokud nás v létě nezaskočí extrémní sucho, úroda brambor bude odpovídat dlouhodobému průměru,“ uvedl při startu sklizně Josef Králíček, předseda Českého bramborářského svazu.

Ve středních Čechách, konkrétně v Polabí, se letos brambory pěstují na ploše přes pět hektarů. V porovnání s předchozím rokem došlo k mírnému úbytku ploch, zemědělci letos vysadili přibližně o šest procent méně. „Výkupní cena přímo z pole je aktuálně u ranných brambor čtrnáct korun za kilogram, dalších sedm korun si vyžádá balení,“ říká agronom a šéf balírny Medipo-Agras Antonín Hořejší, který s newstream.cz hovořil v rámci v seriálu Obyčejná práce.

Antonín je na poli už od čtvrté hodiny ranní a krátce po poledni hodnotí den. „Dnešní brambrory už jsou rozvezené k zákazníkům. K odběratelům patří i hlavní maloobchodní řetězce, které si určují svou cenu. Ranné brambory nemají ještě zataženou slupku, proto se musí rychle konzumovat,“ říká s tím, že nejlepší jsou čerstvé „na loupačku“. Letošní sklizeň odhaduje na 150 tun. Podnik má větší brambová pole i na Vysočině, kde ze stovky hektarů počítá s pěti tisíci tunami.

FOTOGALERIE: Moderní sklizeň brambor

Kombajn za miliony

Bramborářství má v Polabí hluboké kořeny. V minulosti byla sklizeň brambor téměř výhradně ruční. Zemědělci vykopávali hlízy v řádcích motyčkami. Hlízy se poté ručně třídily a ukládaly do hromad, natě se často využívaly jako stelivo nebo se pálily. Dnes jsou tyto techniky nahrazeny moderními stroji. „Máme půjčený bramborový kombajn ROPA, který stojí zhruba sedm milionů a je tažený traktorem, který stojí miliony dva,“ popisuje agronom moderní sklizeň.

Minulostí tak jsou i studenetské bramborové brigády, kdy na polích a v třídírnách pracovaly tisíce středoškoláků.

Co se však ani za desítky nezměnilo jsou polní krádeže, ukazuje Hořejší na pošlapaná a holá místa v poli a říká, že se ostraha neplatí, protože by vyšla draho, a stejně by zlodějům nehrozil žádný postih, protože jednorázově nevzniká vysoká škoda. Sklizeň raných brambor bude v Polabí pokračovat do konce července. Hlavní sezonní odrůdy pak budou následovat od srpna do října.

