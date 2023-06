Zdroje vyschly. Evropské startupy budou i letos hladovět

Rok 2022 byl z pohledu evropských technologických startupů brutální. Kdysi bohatě oceňované technologické společnosti se dostaly pod tlak globálních faktorů, včetně války na Ukrajině a přísnější měnové politiky. Zdroje rizikového kapitálu vyschly, akcie firem krvácely. A zdá se, že není všem černým dním konec. Technologická krize pokračuje, ukazuje prognóza společnosti Atomico.

Technologické firmy se v posledním roce a půl ocitly pod obrovským tlakem investorů, aby za každou cenu upřednostňovaly ziskovost před růstem. Podle údajů společnosti Atomico, která se zabývá rizikovým kapitálem, financování soukromých technologických startupů v Evropě loni kleslo o 22 procent na 83 miliard dolarů ze 106 miliard dolarů v roce 2021.

A tento pokles se podle odhadu téže venture kapitálové (VC) společnosti, která v minulosti zainvestovala například do společností Stripe, Klarna či Graphcore, nezastaví ani letos, upozornil server CNBC. Investice do evropských technologických startupů se letos sníží o dalších 39 procent na 51 miliard dolarů.

Úprk amerických investorů

Z velké části je to způsobeno ústupem amerických investorů. Americké fondy byly dříve významnou hnací silou finanční aktivity v Evropě. Federální rezervní systém (Fed) a také další světové centrální banky zvýšily úrokové sazby a stáhly pandemické stimuly, aby zabránily prudkému růstu inflace.

To přimělo investory přehodnotit své pozice ve ztrátových technologických společnostech, jejichž hodnota se obvykle opírá o očekávání budoucích peněžních toků. „Na celkovém technologickém trhu v Evropě došlo k výraznému stlačení násobků ocenění,“ uvedl fond Atomico.

O práci přišly tisíce lidí

V loňském roce tak zaznamenaly společnosti obrovské revize cen svých akcií směrem dolů. Příkladem za všechny je švédský gigant Klarna, který snížil své ocenění o 85 procent na 6,7 miliardy dolarů.

Celé technologické odvětví také trápí výrazné propouštění. V prvním letošním čtvrtletí bylo podle společnosti Atomico v Evropě propuštěno 11 100 zaměstnanců technologického průmyslu.

„Je příliš brzy na to, abychom mohli říci, zda je to vysloveně vrchol,“ uvedl pro CNBC Tom Wehmeier, partner společnosti Atomico. „Očekávali bychom, že až do roku 2023 a dále bude pokračovat zvýšená míra propouštění. To je vždy nedílnou součástí povahy tržních cyklů,” uzavřel.

