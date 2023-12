Západní firmy v Rusku při odchodu zanechaly obří balík. Jde o více než 100 miliard dolarů

Západní společnosti, které ohlásily odchod z Ruska, přišly o více než 103 miliard dolarů (asi 2,3 bilionu korun), uvedl předseda dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin. Podle agentury Interfax tak učinil v reakci na přijetí dalšího, v pořadí už dvanáctého balíku sankcí, který přijala Evropská unie ve snaze přimět Rusko, aby ukončilo agresi proti Ukrajině.

„Ty peníze zůstaly v Rusku,“ napsal Volodin na sociální síti Telegram ke zmíněné částce 103 miliard dolarů. Předseda dolní komory, tedy Státní dumy, také poznamenal, že hrubý domácí produkt (HDP) Ruska letos vzroste o 3,5 procenta, zatímco v eurozóně - tedy členských státech EU používajících společnou měnu euro - se čeká pokles o půl procenta. Volodin tvrdí, že přijetí dvanáctého balíku unijních sankcí znamená, že proti Rusku bylo „nezákonně zavedeno 18 772 omezujících opatření“.

Válka podporuje ruskou ekonomiku

Analytici soudí, že ruská ekonomika roste především kvůli zvyšování výroby určené pro válku proti Ukrajině, která trvá už téměř dva roky. Na částku 103 miliard dolarů vyčíslil ztráty západních firem donucených k odchodu z Ruska americký list The New York Times (NYT). Rusko loni v prosinci nařídilo společnostem odcházejícím ze země prodávat svá ruská aktiva se slevou nejméně 50 procent a ještě odvést do státního rozpočtu „dobrovolný příspěvek“ pět až deset procent z tržní hodnoty těchto aktiv. Moskva také zavedla státní kontrolu nad ruskými pobočkami několika západních firem, které se chystaly k odchodu.

Země EU v pondělí schválily dvanáctý balík sankcí proti Rusku za jeho válku proti Ukrajině. EU v něm například postihuje zisky, které Rusku plynou z vývozu diamantů. Nová opatření „přinášejí další ránu schopnosti (ruského prezidenta Vladimira) Putina vést válku“ tím, že se zaměřují na vysoce ceněná odvětví ruské ekonomiky a ztěžují obcházení unijních sankcí, uvedla Rada EU ve svém prohlášení.

Unie v balíčku mimo jiné zavádí přímý i nepřímý zákaz dovozu, nákupu či převozu diamantů z Ruska. Tento zákaz se vztahuje na diamanty pocházející z Ruska, vyvážené z Ruska, převážené přes Rusko a na ruské diamanty zpracované ve třetích zemích. Zákaz se od 1. ledna příštího roku vztahuje na neprůmyslové přírodní i syntetické diamanty a rovněž na diamantové šperky. Od září pak začne platit i na ruské kameny zpracované v jiných zemích.

EU také rozšířila sankční seznam o dalších 29 subjektů, které podle unie přímo podporují ruskou válečnou mašinérii, většinou svým zapojením do výroby, vývoje nebo dodávek elektroniky a součástek. Na tyto subjekty se budou vztahovat přísnější vývozní omezení týkající se zboží a technologií, které by mohly být využity ve prospěch ruského válečného tažení nebo by mohly posílit ruský obranný a bezpečnostní sektor. Takto rizikovými položkami jsou nově chemikálie, lithiové baterie, termostaty, stejnosměrné motory a servomotory pro bezpilotní letadla, obráběcí stroje a strojní součásti, uvedla Rada EU.

Sedmadvacítka se také rozhodla rozšířit sankce na sektor těžby a zpracování ropy o zkapalněný ropný plyn (LPG). Bude pro něj platit dvanáctiměsíční přechodné období.