Evropská unie prodlouží dobu, po niž ještě povoluje dovoz ruské oceli, o čtyři roky. Ocel z Ruska se tak bude moci do zemí EU dovážet až do října 2028. Bez ruské oceli by v Česku měly vážné potíže například Škoda Auto nebo nošovická Hyundai; ty ruskou ocel upotřebí třeba v základní karosérii svých vozidel. Nepřímo se tak ovšem nadále financuje – a financovat tedy o čtyři roky dále bude – Putinova válka na Ukrajině.

Česko letos od ledna do října dovezlo z Ruska nejen ocel, ale také ropu a další položky celkem za zhruba 57 miliard korun, vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Putinovu válčícímu režimu však ve skutečnosti posílá více, byť nepřímo, neboť třeba ruská nafta, resp. nafta z ruské ropy nebo ruský plyn míří do Česka přes zpracovatele či zprostředkovatele z třetích zemí, třeba ze Slovenska.

Ministerstvo průmyslu a obchodu koncem listopadu uvedlo, že letos od ledna do října přiteklo do Česka 79,6 milionu metrů krychlových ruského plynu. Podle dat ČSÚ letos v prvních třech čtvrtletích zase Česko dovezlo 3,48 milionu tun ruské ropy, ropných materiálů a příbuzných produktů v hodnotě přes 35 miliard korun. To je největší objem za dané období roku od roku 2010.

Česko tak letos může Rusku zaplatit celkově minimálně kolem 80 miliard korun za rozličné dovážené položky. K ekonomickému a obchodnímu odstřižení Česka od Ruska tak zatím plně nedochází.

