Další sankce proti Rusku. Nový balík obsahuje zákaz překládky LNG

Zástupci zemí Evropské unie se shodli na čtrnáctém balíku sankcí proti Rusku, oznámilo belgické předsednictví v Radě EU.

Reklama

Podle českého zastoupení při EU se sankční seznam rozrůstá o více než 100 fyzických i právnických osob, které se podle unijní diplomacie podílejí na agresi proti Ukrajině, i o některé sektorové oblasti. Nové sankce mimo jiné obsahují zákaz překládky ruského zkapalněného zemního plynu (LNG). Sankce ještě musí formálně schválit členské státy, podle diplomatických zdrojů se tak stane na pondělním jednání unijních ministrů zahraničí v Lucemburku.

Původně se očekávalo, že nové sankce budou schváleny již minulý týden, tedy před víkendovým summitem o míru na Ukrajině, který se uskutečnil ve Švýcarsku. Zástupci členských států o nových sankcích vůči Rusku mnohokrát dlouze diskutovali a některé země měly proti některým navrhovaným omezením výhrady. Nejdříve se balík nelíbil Maďarsku či pobaltským zemím, nakonec mělo výhrady proti jeho části Německo. Praze měla námitky, že v něm opět není český požadavek na omezení pohybu ruských diplomatů v schengenském prostoru.

„Tento balíček přináší nová cílená opatření a maximalizuje dopad stávajících sankcí tím, že vyplňuje dosud existující mezery,“ uvedlo belgické předsednictví. Jeho prohlášení souvisí s tím, že už při schvalování předchozích balíčků sankcí proti Rusku se vždy řešilo, že není důležité jen zavádět opatření nová, ale rovněž zajistit, aby byla účinněji vymáhána omezení, která už byla zavedena dříve.

OBRAZEM: Dohoda o spolupráci ve válce i projížďka autem. Putin v KLDR způsobil poprask Politika Ruský prezident Vladimir Putin navštívil poprvé od července 2000 Severní Koreu. Se svým protějškem Kim Čong-unem podepsal dohodu o spolupráci, ale také se projeli autem. Oba státníci společně shlédli například i vojenskou přehlídku. ČTK, fry Přečíst článek

Reklama

Plyn z Ruska odebírat nepřestaneme, uvedl v Petrohradu maďarský ministr zahraničí Szijjártó Zprávy z firem Maďarsko je spokojeno se spoluprací s Ruskem v dodávkách zemního plynu a nemá v plánu přestat jej od Moskvy nakupovat. A to navzdory tlaku, který je na Maďarsko v tomto ohledu vyvíjen. Na ekonomickém fóru v Petrohradu to řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. ČTK Přečíst článek