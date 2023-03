Lubomír Lízal: Sedmiprocentní sazby zůstanou déle, než si dnes všichni myslí

Česká národní banka ponechala sazby na úrovni sedmi procent. Podle členů rady tak zatím nehrozí utrhnutí mzdově-inflační spirály, ale inflace zatím neklesá dostatečně razantně, aby bylo možné sazby snížit. „Rozhodnutí to je očekávané. Cokoli jiného by vyvolávalo víc otázek než odpovědí,“ myslí si bývalý člen rady České národní banky Lubomír Lízal.

Česká národní banka ponechala sazby na úrovni sedmi procent. Je to správné rozhodnutí?

Rozhodnutí to je nepřekvapivé a v současné době členové rady ČNB asi ani nemohli dělat nic jiného, protože takto mají nyní nastavená dlouhodobá očekávání a vlastně i argumentaci svých kroků. Jinými slovy: Kdyby se sazbami něco udělali, vyvolalo by to víc otázek než odpovědí.

Čelní členové rady ČNB přiznávali, že k růstu sazeb by přistoupili jen za podmínky, že by mzdy rostly enormně rychle, konkrétně viceguvernérka Eva Zamrazilová mluvila o průměrném růstu mezd o více než deset procent. Mzdy tedy zatím nerostou tak rychle?

Domnívám se, že v okamžiku, kdy začnou mzdy růst excesivně, tak je svým způsobem pozdě. To by znamenalo, že se to překlopilo z roviny očekávání do reality, do faktů. Ta hranice je velmi tenká. A nepomohly tomu ani podobné výroky, kterými si rada poněkud svázala ruce. Při vysvětlování aktuálního rozhodnutí mohou využít také argumenty o problémech v globálním bankovním sektoru. Ačkoli i minulá krize ukázala, že tuzemský bankovní sektor je dostatečně izolovaný a výrazně odolný a stabilní.

Platí dál konsenzus na tom, že sazby na aktuální úrovni budou po většinu letošního roku?

Určitě platí, a dokonce si myslím, že na této úrovni budou sazby i déle.

Je varianta, že by letos sazby začaly klesat? Respektive: Za jakých podmínek by ČNB přikročila ke snižování sazeb?

Řeknu to takhle: Zatím nevidíme, že by ekonomika výrazněji ochlazovala. To přitom má být hlavní efekt vyšších úrokových sazeb a v důsledku toho začne klesat i inflace. To se ale prostě zatím neděje.

Odhady roční inflace 2023 se pohybují kolem deseti procent. Je varianta, že by skončila pod touto hranicí?

Hodně bude záležet na okolí. Dostat inflaci na nízkou jednocifernou úroveň bude mnohem jednodušší, když bude nižší inflace v eurozóně než to dělat v okamžiku, kdy inflace v Německu a dalších státech bude vysoká.

ČNB chce s inflací nadále bojovat prostřednictvím kurzu koruny. Podle Lukáše Kovandy by koruna mohla posílit až pod 23,50 za euro. Je to reálné?

Kurz se může hýbat opravdu výrazně, protože v současnosti je koruna hodně volatilní. Nakolik bude volatilní, určuje nyní ČNB svými kroky. Ostatně oni nyní více hlídají kurz než sazby, vidíme téměř situaci řízeného kurzu.

Je kurz koruny stále držen hlavně především verbálními intervencemi?

Ano, v současnosti korunu drží hlavně závazek ČNB, že ji nenechá oslabit, což ale opět centrální bance poněkud svazuje ruce při hýbání s úroky.

