Vlci z Wall Street trpí. Propadají závislostem, psychiatři i firmy řeší prudký nárůst případů

Věhlasný newyorský psychiatr Samuel Glazer a nejen on letos zaznamenal prudký nárůst klientů trpících depresemi a důsledky závislostí na alkoholu a drogách. A nejsou to ledasjací klienti, ale „vlci z Wall Street“, tedy špičkoví makléři a šéfové firem z proslulého finančního centra. I samotné firmy registrují nárůst problémových manažerů a zavádějí pro ně stále více pomocné programy, napsal deník The Wall Street Journal.

Když titáni finančního světa propadnou drogám a alkoholu, skončí někdy na gauči doktora Sama Glazera. Věhlasný - a také adekvátně drahý - psychiatr léčí na Wall Street zneužívání návykových látek a další duševní choroby. Poptávka po službách psychiatrů od pandemie prudce vzrostla. Glazer nedávno přibral dva terapeuty do své nyní šestičlenné praxe. Společně nyní léčí zhruba 200 pacientů s taxou 700 dolarů (asi 15 200 korun) za 45minutové sezení, uvedl The Wall Street Journal.

Většinou jde o obchodníky, manažery fondů, investiční bankéře a podnikové právníky. Téměř všichni jsou muži, kteří se bojí říct zaměstnavateli o svých neduzích, natož pak požádat o zdravotní dovolenou.

Paranoia z odhalení

„Viděl jsem mnoho vysoce postavených money manažerů, kteří se bojí odhalení své závislosti, jsou v tomto ohledu až paranoidní,” řekl 56letý Glazer deníku WSJ.

Duševní zdraví těchto vysoce postavených manažerů rozhodujících o miliardách dolarů se stává oblastí stále většího zájmu zdravotníků, lékařů i zákonodárců. Je to mimo jiné i důsledkem tragické události na Wall Street v únoru, když Thomas H. Lee, průkopník investic v oblasti private equity, spáchal sebevraždu. Přesto zůstávají témata jako deprese, úzkost a závislost v mnoha finančních firmách tabu, zčásti proto, že zobrazení dokonalé stability je zásadní pro přilákání a udržení klientů.

Některá odvětví přešla k destigmatizaci duševního zdraví a nabízí placené volno a bezplatné poradenství. Opatření jsou součástí širokého společenského posunu, který zasáhl vysokoškolské vzdělávání, politiku a profesionální sport, přičemž sportovci a zákonodárci stále více otevřeně diskutují o svých depresích a úzkostech.

Zatni zuby a dělej, co je potřeba

Velké banky jako JPMorgan Chase a další proto zavedly nové iniciativy v oblasti duševního zdraví. Soukromé kapitálové společnosti a hedgeové fondy jednaly pomaleji, přičemž většina se pyšní tím, že jsou ještě konkurenceschopnější – a platí ještě více – než veřejně obchodované velké banky.

„Závislost je obrovský problém,“ řekl Jonathan Alpert, psychoterapeut, který se rovněž věnuje profesionálům v oblasti financí a technologií. „Požádat o pomoc je ve světě technologií pravděpodobně o něco přijatelnější, protože se firmy více zaměřují na pracovní podmínky lidí, ale Wall Street je tradičnější, více ve stylu ‚zatni zuby a udělej, co je potřeba‘,“ míní.

Počet závislých za covidu stoupl

Asi 3,6 procenta zaměstnanců ve finančním průmyslu mělo v roce 2022 pozitivní test na užívání drog, což je nárůst z 2,8 procenta v roce 2019, uvadí statistika společnosti Quest Diagnostics. To je méně než celkový medián ve výši asi 4,7 procenta, ale údaje by mohly být podhodnoceny právě kvůli nedostatku informací o lidech ve finančním sektoru. Zaměstnavatelé bílých límečků mají tendenci je méně testovat na užívání drog, podotkl WSJ.

„Když jsou finanční bossové na koni, někteří požívají drogy a oddávají se sexu, aby umocnili své pocity," podotkl Glazer. „Když se ale jejich štěstí obrátí, udělají totéž, aby se vyhnuli důsledkům. Jiní se obracejí k závislosti, aby maskovali realitu, že dosažení jejich cílů – jako je založení vlastního fondu nebo vydělání 100 milionů dolarů – v nich může působit prázdnotou," dodal.

Peníze jim zároveň mohou zabránit, aby požádali o pomoc. „Jsou přesvědčeni, že nikdo nechce slyšet stěžovat si bohatého chlapa. A když žádají o pomoc, požadují, aby to bylo podle jejich podmínek," podotkl.

